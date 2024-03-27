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Надо ли сливать первую воду при варке мяса: экспертно высказался шеф-повар

Надо ли сливать первую воду при варке мяса: экспертно высказался шеф-повар

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Качественный мясной бульон требует тщательного подхода — отбор правильного мяса, использование идеальной воды, учет пропорций ингредиентов и контроль температуры приготовления. Необходимо также учесть нюансы процесса, чтобы достичь наилучшего результата.

Иван Кудряшов, шеф-повар со многолетним опытом, настойчиво утверждает, что сливать воду после закипания мяса не требуется. Он утверждает, что такая практика лишает бульона насыщенности. По его мнению, стоит сливать бульон только в случае проблем с желчным пузырем, желудком или поджелудочной железой. В остальных ситуациях это лишено смысла. Возможно, многие считают, что первая вода содержит много примесей, но все они высвобождаются со свертывающимся белком и образуют пену. Также стоит убрать первую воду, если мясо некачественное, но, по мнению эксперта, вообще лучше варить такое мясо.

Следует также постоянно удалять пену в процессе приготовления и особенно вначале. Кроме того, необходимо избавляться от пены, если она прилипла к стенкам кастрюли. Жир, появляющийся на поверхности в процессе приготовления, также следует удалить.

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