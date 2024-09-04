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«Надо готовить мобилизационный резерв»: в Госдуме сделали громкое заявление о мобилизации

Первый заместитель председателя комитета Госдум...

ru-novosti.com

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В ответ на недавние военные действия у границ Курской области, вызванные наступлением Вооруженных сил Украины, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев акцентировал на необходимости укрепления мобилизационного резерва России.

Заявление было сделано в контексте растущего противостояния не только с Украиной, но и с Западом в целом.

Журавлев выразил мнение, что в приграничных зонах могут находиться украинские войска, которые ранее не участвовали в активных боевых действиях. По его словам, украинская сторона могла инициировать бои на границе в стремлении достигнуть военных успехов, поскольку, по мнению депутата, противостоять российской армии в открытом бою было бы значительно сложнее.

Сообщения от Министерства обороны России отмечают попытки ВСУ прорвать границу, особенно активные на участке возле Суджанска 6 августа. По последним данным, операции по отражению украинских атак продолжаются.

Врио губернатора Курской области, Алексей Смирнов, заявил о контролируемой ситуации на границе, уточнив, что была проведена эвакуация населения из-за обстрелов.

Тем временем, военные аналитики и журналисты сообщают о возможном продвижении украинских войск вглубь региона на расстояние до 15 км, что указывает на серьезность ситуации.

Несмотря на текущее напряжение, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и президент Владимир Путин заявили, что мобилизация пока не рассматривается как необходимая мера. Путин подчеркнул, что о мобилизации в данный момент не ведется никаких разговоров.

Таким образом, российское руководство продолжает оценивать ситуацию, подчеркивая важность готовности к развитию событий и поддержания стабильности в регионе, сообщает rtvi.com.

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