Надев это в Федорин день, привлечешь и деньги, и успех: народные приметы на 24 сентября

24 сентября в Православной церкви отмечается память святой Феодоры Александрийской, а в народе этот день именуется Федорин днем. Все мы хорошо знаем, что определенные дни требуют своей особенной практики, и воскресенье, которое наступит, не является исключением.

Существует некоторый набор запрещенных действий, которые в этот день лучше не предпринимать, поскольку они могут привести к неприятностям и неудачам. Особенно в сфере любови.

Во-первых, не рекомендуется мыть голову. Поверьте, это связано с особыми представлениями и воспринимается как знак невезения. Также в этот день следует воздержаться от макияжа, иначе можно заболеть.

К тому же, будьте осторожны с лживыми словами, поскольку обман будет раскрыт очень скоро, и вам придется отвечать перед множеством людей за свои действия.

Кроме того, в этот день не рекомендуется собирать осколки разбитой посуды, иначе можно нечаянно поссориться с близкими. Еще один "табу" состоит в избегании пустых разговоров, сплетни и болтовни, которые могут вызвать появление болезненных язв на языке, что помешает нормальному питанию и коммуникации.

Однако Федорин день не только заполнен запретами, но и предлагает применение некоторых полезных методов для привлечения счастья, финансового благополучия и успеха. В этот день рекомендуется носить одежду золотого цвета, так как такой выбор цвета может стать мощным магнитом для позитивной энергии.

Кроме того, существуют некоторые приметы, которые относятся к Федорину дню. Например, если вы заметили, что пчелы второй раз возвращаются в свою улей, то это говорит о том, что будет продолжительная и теплая осень.