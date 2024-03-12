Начнут жить роскошно, как короли: Глоба предрек двум знакам поток денег с 12 марта

С 11 марта по словам известного российского астролога Павла Глобы, Овнам и Стрельца удача улыбнется, избавляя их от финансовых затруднений.

Для Овнов предстоит научиться быстро решать как собственные, так и чужие проблемы. Особенно это касается их рабочей среды, где их авторитет значительно увеличится. Руководство может поощрить Овнов премией или повышением за их успехи. Более того, Овнам ожидается дополнительное пополнение кошелька через помощь знакомых и родственников, которым они ранее оказывали поддержку.

Стрельцов ждет изменения - они откажутся от текущего дела и погрузятся в новое, более близкое к их увлечениям. Советы звезд: не сдаваться перед препятствиями, так как они неизбежны в пути к успеху. Наиболее терпеливые и трудолюбивые получат заслуженное вознаграждение за свои усилия.