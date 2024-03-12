Новости России
· Артем Акчурин

Начнут жить роскошно, как короли: Глоба предрек двум знакам поток денег с 12 марта

Начнут жить роскошно, как короли: Глоба предрек двум знакам поток денег с 12 марта

kp.ru

Подписаться в Telegram

С 11 марта по словам известного российского астролога Павла Глобы, Овнам и Стрельца удача улыбнется, избавляя их от финансовых затруднений.

Для Овнов предстоит научиться быстро решать как собственные, так и чужие проблемы. Особенно это касается их рабочей среды, где их авторитет значительно увеличится. Руководство может поощрить Овнов премией или повышением за их успехи. Более того, Овнам ожидается дополнительное пополнение кошелька через помощь знакомых и родственников, которым они ранее оказывали поддержку.

Стрельцов ждет изменения - они откажутся от текущего дела и погрузятся в новое, более близкое к их увлечениям. Советы звезд: не сдаваться перед препятствиями, так как они неизбежны в пути к успеху. Наиболее терпеливые и трудолюбивые получат заслуженное вознаграждение за свои усилия.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Известный стилист Рогов в Казани застрял в лифте ЖК «Салават Купере»

Интересное в Казани

18 часов назад

Интервью с экспертом: что будет с рынком жилой недвижимости в Казани в 2024 году

удаление плесени в московской области

Лонгриды

день назад

«Родилась в рубашке»: женщина едва не стала жертвой обвалившейся кровли «Магнита» в Дербышках

Новости Татарстана

день назад

Мошенники придумали новый способ обмана населения Татарстана

сверление отверстий в кирпиче цена в Москве

Новости Казани

23 часа назад

В Казани на пешеходном переходе сбили школьницу

Новости Казани

день назад

Билялетдинов может остаться тренером «Ак Барса»

Новости Татарстана

17 часов назад

Супругу бывшего чиновника арестовали в Казани за хранение взрывчатки

Новости Татарстана

день назад

Камиль хазрат Самигуллин обратился к татарстанцам перед началом Рамадана
Лонгриды
день назад

«Родилась в рубашке»: женщина едва не стала жертвой обвалившейся кровли «Магнита» в Дербышках

«Родилась в рубашке»: женщина едва не стала жертвой обвалившейся кровли «Магнита» в Дербышках

Новости Казани

28 минут назад

Кожевников считает, что Билялетдинову нужно покинуть «Ак Барс»

Интересное в Казани

18 часов назад

Интервью с экспертом: что будет с рынком жилой недвижимости в Казани в 2024 году

Новости Казани

43 минуты назад

Бизнес-зал аэропорта Казани отремонтируют за 25 млн рублей

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане среди проголосовавших разыграют три новых Lada Vesta
Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта
Лонгриды
5 дней назад

Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта

Новости Казани

час назад

Проект термального комплекса в Казани получил одобрение экспертизы

Новости Татарстана

16 часов назад

Казанский завод отправил авиакомпаниям 5 новых вертолетов

Новости Татарстана

17 часов назад

Супругу бывшего чиновника арестовали в Казани за хранение взрывчатки
Как избежать "строительных кошмаров" и не переживать за свои инвестиции — советы от эксперта
Интересное в Казани
4 дня назад

Как избежать "строительных кошмаров" и не переживать за свои инвестиции — советы от эксперта