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«Начнут списывать с карты». Всех, кто покупает на Wildberries, AliExpress и Ozon, ждет новое правило

В ближайшее время покупатели, совершающие заказ...

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В ближайшее время покупатели, совершающие заказы на популярных интернет-платформах, таких как Wildberries, AliExpress и Ozon, столкнутся с новым правилом, которое затронет привязанные к аккаунтам банковские карты.

На этом фоне специалисты по кибербезопасности настоятельно рекомендуют быть особенно внимательными, чтобы не стать жертвой мошенников.

Новое правило для пользователей интернет-магазинов

Нововведение касается автоматического списания средств с привязанных карт в определённых случаях. Хотя точные детали пока не раскрыты, важно заранее обратить внимание на настройки безопасности своего аккаунта, чтобы избежать непредвиденных трат.

Рост активности мошенников в сезон распродаж

С началом массовых распродаж, характерных для конца года, увеличилась активность киберпреступников. Злоумышленники используют платформы, такие как Telegram, чтобы распространять фальшивые копии популярных сайтов-ритейлеров. Эти страницы выглядят практически идентично оригинальным, что делает их особенно опасными.

На таких поддельных сайтах пользователей просят ввести данные банковской карты, после чего мошенники могут моментально списать средства. Сумма может достигать 150 тысяч рублей, даже если баланс на карте превышает эту сумму. Особую угрозу представляют копии страниц крупных площадок, таких как Wildberries и Ozon.

Как защитить себя от обмана?

Эксперты рекомендуют соблюдать несколько простых, но эффективных правил:

  • Проверяйте адрес сайта. Перед вводом данных убедитесь, что адрес в строке браузера соответствует оригинальному сайту. Избегайте переходов по ссылкам из сообщений или постов в мессенджерах.
  • Используйте двухфакторную аутентификацию. Это добавляет дополнительный уровень защиты вашему аккаунту.
  • Установите лимиты на карте. Для интернет-платежей лучше завести отдельную карту с ограниченным лимитом.
  • Покупайте через официальные приложения. Скачивайте их только из проверенных источников, таких как App Store или Google Play.
  • Будьте внимательны во время распродаж. Если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, возможно, это мошенничество.

Сезон распродаж — время повышенной активности не только покупателей, но и мошенников. Новое правило на онлайн-платформах должно усилить контроль за платежами, но чтобы не стать жертвой кибератак, каждому пользователю следует проявлять повышенную осторожность. Уделяйте внимание мелочам, защищайте свои данные и выбирайте только проверенные источники для покупок.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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