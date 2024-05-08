Начнут получать по 150 тыс. рублей в месяц: эксперт рассказал, когда у россиян будет такая зарплата

Андрей Лобода, эксперт по экономическим коммуникациям в компании BitRiver, недавно выразил свое мнение о перспективах российской экономики. Лобода уверен, что российская экономика стоит на пороге значительных перемен, и в ближайшем будущем среднемесячная зарплата россиян поднимется до диапазона от 150 до 200 тыс. рублей.

Прошлое и настоящее зарплат

Эксперт напоминает, что четверть века назад цель зарабатывать от 1 500 до 3 тыс. долларов в месяц была обычной для среднего класса. Но девальвация рубля за прошедшие годы изменила эти показатели в рублях. Сегодня он отмечает, что стабильность национальной валюты и контроль инфляции — два ключевых фактора, необходимые для повышения зарплат.

Роль нехватки кадров в росте доходов

Лобода подчеркивает, что дефицит рабочих кадров стал двигателем значительного роста реальных зарплат за прошедший год. Министерство экономического развития прогнозирует, что к 2027 году средняя заработная плата превысит 100 тыс. рублей. Ожидается, что уже в текущем году зарплаты вырастут на 13,6 процента, увеличив средний показатель до 84 тыс. рублей.

Стратегия устойчивого экономического роста

Эксперт также называет важные направления развития: создание новых рабочих мест, инвестиции в образование и повышение производительности труда. Эти меры будут способствовать укреплению экономики и улучшению уровня жизни людей.