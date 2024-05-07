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Начнут получать по 150 000 рублей в месяц: эксперт рассказал, когда у россиян будет такая зарплата

Андрей Лобода, специалист по экономическим коммуникациям из BitRiver, недавно поделился с агентством «Прайм» своим прогнозом по поводу российской экономики. Лобода убежден, что в ближайшем будущем россиян ждут серьезные изменения.

drive2.ru

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Андрей Лобода, специалист по экономическим коммуникациям из BitRiver, недавно поделился с агентством «Прайм» своим прогнозом по поводу российской экономики.

Лобода убежден, что в ближайшем будущем россиян ждут серьезные изменения, и среднемесячная зарплата в диапазоне от 150 до 200 тысяч рублей вскоре станет новой нормой.

Эксперт напомнил, что 25 лет назад цель зарабатывать от 1,5 до 3 тысяч долларов в месяц была обычной для среднего класса Российской Федерации. Однако девальвация рубля за прошедшие годы привела к существенным изменениям этих планок в рублевом эквиваленте. Сегодня Лобода считает, что сохранение стабильности национальной валюты и контроль инфляции — ключевые факторы для достижения увеличенных зарплат.

Он также отметил, что дефицит кадров привел к заметному росту реальных зарплат в прошлом году. По прогнозу Министерства экономического развития, к 2027 году средняя зарплата в стране превысит отметку в 100 000 рублей. Уже в этом году ожидается увеличение заработных плат на 13,6%, что доведет их до среднего уровня в 84 000 рублей.

Лобода подчеркивает, что для стабильного роста экономики необходимо создание новых рабочих мест, инвестиции в образование и повышение производительности труда. Эти меры, по его мнению, будут способствовать не только укреплению экономики, но и значительному улучшению качества жизни населения.

Прогнозы экспертов, такие как Лобода, вселяют оптимизм в будущее российской экономики. Увеличение зарплат и укрепление национальной валюты могут стать важными шагами на пути к благополучию населения и экономической стабильности.

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