Начнется вселенский ад: синоптики резко изменили прогноз погоды уже с 7 августа
Жителям Казани стоит приготовиться к погодным капризам. Ближайшая неделя не порадует теплом и солнцем: синоптики прогнозируют затяжные дожди и значительное понижение температуры.
Дождливые будни:
На протяжении всех семи дней небо над Казанью будет затянуто облаками, периодически проливающимися затяжными дождями. Температура воздуха днем не поднимется выше +25 градусов, а ночью возможны похолодания до +14 градусов.
Грозы и температурные "качели":
Со следующей недели похолодание усилится, местами возможны грозы и резкие перепады температур. Жителям столицы Татарстана рекомендуется подготовить теплые вещи, зонты и настроиться на переменчивую погоду.
Помните, что даже в пасмурную погоду можно найти свои прелести. Самое время для уютных вечеров дома, чтения книг и чаепитий
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