Начнется вселенский ад: синоптики резко изменили прогноз погоды уже с 7 августа

Жителям Казани стоит приготовиться к погодным капризам. Ближайшая неделя не порадует теплом и солнцем: синоптики прогнозируют затяжные дожди и значительное понижение температуры.

Дождливые будни:

На протяжении всех семи дней небо над Казанью будет затянуто облаками, периодически проливающимися затяжными дождями. Температура воздуха днем не поднимется выше +25 градусов, а ночью возможны похолодания до +14 градусов.

Грозы и температурные "качели":

Со следующей недели похолодание усилится, местами возможны грозы и резкие перепады температур. Жителям столицы Татарстана рекомендуется подготовить теплые вещи, зонты и настроиться на переменчивую погоду.

Помните, что даже в пасмурную погоду можно найти свои прелести. Самое время для уютных вечеров дома, чтения книг и чаепитий