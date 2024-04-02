Начнется уже сегодня и будет продолжаться 7 дней подряд: синоптики резко изменили прогноз на неделю

Жители Татарстана могут готовиться к значительному потеплению в начале апреля, как свидетельствуют последние данные от Gismeteo.

Температура в регионе ожидается достигнуть отметки в +17 градусов, принося с собой долгожданное ощущение весны.

В Казани, столице Татарстана, теплые весенние дни начнутся уже с первого апреля, когда температура воздуха достигнет +12 градусов. По прогнозам, тенденция к повышению продолжится, и 2 апреля столбики термометров покажут до +15 градусов. Гидрометцентр Татарстана подтверждает, что в первую неделю апреля температура будет варьироваться в пределах 11-18 градусов выше нуля.

Не останется в стороне и Москва, где в начале апреля прогнозируется потепление до 17-20 градусов. Однако после небольшого похолодания, когда температура снизится до 15-16 градусов, ожидается дальнейшее понижение до +9 градусов после 6 апреля.

Хотя воскресенье, 7 апреля, может принести с собой снижение температуры до +5 градусов в Казани, возможно, с осадками, общий прогноз говорит о теплом и приятном начале месяца как для жителей Татарстана, так и для москвичей.