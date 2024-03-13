Начнется уже сегодня и будет продолжаться 13 дней: синоптики дали необычный прогноз

Специалисты метеорологической службы Gismeteo предоставили прогноз, согласно которому уже с сегодняшнего дня жители европейской части страны столкнутся с началом нового погодного периода.

Этот период, длительностью почти 2 недели, принесет с собой значительные изменения в погодных условиях, отличающиеся от тех, к которым были привыкли россияне.

Ожидается, что в Северной столице установится снежно-дождевая погода, что станет необычным явлением после периода засухи. По прогнозам, начиная с середины недели, в Санкт-Петербурге начнутся осадки в виде смеси снега и дождя, которые затем перейдут в дожди. В это время дневная температура воздуха постепенно начнет теплеть, достигнув отметки в плюс 7 градусов к 14-15 марта, а затем и до плюс 9 градусов.

Несмотря на дневное потепление, ночные температуры будут стремиться к нулю, что обеспечит условия для ночных мокрых снегопадов. Описанный период аномальной для весеннего времени погоды, по прогнозам синоптиков, продлится до 25 марта. А первые солнечные дни в регионе предвидятся только к концу марта, обещая некоторое облегчение после продолжительных осадков.

Таким образом, предстоящие две недели обещают стать испытанием для жителей Санкт-Петербурга и других регионов европейской части страны, подвергая их воздействию нестандартных для этого времени года погодных условий.