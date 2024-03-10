Новости России
· Алина Алмакаева

«Начнется уже сегодня и будет 8 дней подряд: синоптики резко изменили прогноз погоды

«Начнется уже сегодня и будет 8 дней подряд: синоптики резко изменили прогноз погоды

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Прогноз синоптиков на праздничные выходные, начиная с 8 марта, обещает мало приятных изменений в погоде для местных жителей. В соответствии с информацией метеорологов, во многих регионах ожидается значительное похолодание. По сведениям gismeteo, в ближайшее время климатическая обстановка во многих частях России будет далека от весенней и, скорее, приближена к зимней. После того, как в конце февраля и в начале марта европейская часть страны была покрыта аномальным теплом, ситуация внезапно изменилась, и праздничные выходные будут проходить в совсем ином ключе.

В частности, холодный воздух из арктических районов загустится практически на всей территории центральной части страны. На севере ожидается самая низкая температура, когда столбики термометров опустятся до -24 градусов. Зима вернется и в регионы, расположенные в поволжье, где дневная температура будет держаться на уровне -8 градусов, а ночью воздух выхолаживаться до -15 градусов.

Кроме того, холодный воздух арктического происхождения достигнет даже южных регионов России, где следует ожидать заморозков, а термометры опустятся до -5 градусов. Днем температура не поднимется выше +10 градусов, в то время как всего недавно цифры достигали почти летних +20 градусов.

Специалисты прогнозируют холодную погоду, которая будет преобладать почти на всей территории страны до середины марта. Однако ситуация будет меняться в разные стороны. Например, на Урале в ближайшие выходные ожидается незначительное повышение температуры на 4-7 градусов и начало снегопада. Однако уже в начале следующей недели морозы снова усилятся, и некоторые места замерзнут до -22 градусов.

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