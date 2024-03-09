«Начнется уже сегодня и будет 8 дней подряд: синоптики резко изменили прогноз на начало марта

Согласно прогнозам синоптиков, ближайшие праздничные выходные, начиная с 8 марта, будут сопровождаться неприятными изменениями погоды во многих регионах. Метеорологи предупреждают, что погода преподнесет местным жителям непростые испытания, информирует Primpress.

Главаная проблема с которой столкнутся россияне - это выпадение снега, что не соотвествует привычной весенней погоде.

Так например, на территории Поволжья местами выпадение снега продолжится, в общей сложности выпадет около 1 мм осадков.

На Урале снег будет идти с перевами 3 дня. Выпадет около 0,5 мм осадков.



Кроме того по данным синоптиков Gismeteo, климатическая обстановка в ближайшем будущем не будет напоминать весну для многих российских регионов, скорее она будет приближена к зиме. После аномального тепла в конце февраля и начале марта в европейской части России ситуация резко поменяется, и праздничные выходные пройдут в совсем ином ключе.





Так, большую часть центральной России накроет холодный арктический воздух. Самым холодным будет северный регион, где температура опустится до минус 24 градусов. Зима вернется также в районы, расположенные в Поволжье, где дневные показатели термометров будут на уровне минус восьми, а ночью воздух охладится до минус 15 градусов.К тому же, арктическая стужа дойдет даже до южных регионов России. В некоторых районах можно ожидать заморозков, и температура опустится до минус пяти градусов. В течение дня столбики термометров не поднимутся выше плюс десяти градусов, в то время как недавно они достигали почти летних плюс 20 градусов.Специалисты сообщают, что почти зимняя погода сохранится в большей части страны до середины марта. Однако ситуация будет меняться в разные стороны. Например, на Урале в ближайшие выходные температура немного поднимется на 4-7 градусов, а также ожидается снегопад. Но уже в начале следующей недели морозы снова усилятся, и термометры покажут до минус 22 градусов.