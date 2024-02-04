Начнется уже 13 февраля и будет продолжаться 30 дней: синоптики предсказали небывалые паводки в Центральной России

Февраль 2024 года обещает стать особенным месяцем для погоды в России. Большая часть страны будет ощущать необычно теплую погоду, в то время как южные регионы столкнутся с холодом и снегопадами. Такое разнообразие погодных условий подчеркивает уникальность климата каждого региона в этот период.

Главной причиной благоприятных погодных явлений во многих регионах станет циклон из Атлантического океана, который принесет с собой влажный и теплый воздух, нагретый Гольфстримом. Благодаря этому, температура воздуха в феврале поднимется на 3-5 градусов выше среднего значения, а количество осадков возрастет в 1,5-2 раза по сравнению с обычными показателями. В начале месяца ожидается снег, который временами может смениться на дождь. Гидрометцентр подтверждает эти данные и предупреждает о том, что температура в Москве и других городах будет на 5-6 градусов выше обычного в начале зимы.

Таким образом, февраль 2024 года будет являться необычным месяцем с погодной точки зрения для России. Большинство регионов смогут насладиться теплой погодой, в то время как южные территории столкнутся с холодной погодой и снегопадами. Эти прогнозы подчеркивают изменчивость климата и необходимость адаптироваться к его колебаниям.