«Начнется уже 1 сентября и будет 13 дней подряд». Синоптики дали неожиданный прогноз
neizvestniy-geniy.ru
Осенние месяцы 2024 года в России обещают быть полными метеорологических сюрпризов. На погоду в стране будут влиять множество атмосферных факторов, включая циклоны и антициклоны, а также различные воздушные массы и струйные течения.
- Дальний Восток: жара и ливни
На Дальнем Востоке последние дни августа принесут сильную жару с температурой до +30C, которая в сочетании с высокой влажностью создаст ощущение более жаркой погоды. Жители Владивостока и других городов региона испытают все тяготы этого периода. Однако с приходом сентября начнется период длительных дождей, что увеличит риск подтоплений и наводнений.
- Сибирь: от жары к дождям
В Сибири, в частности в Новосибирске, начало сентября также ожидается жарким, но вскоре температура резко упадет, и начнутся обильные осадки. Это резкое изменение может привести к увеличению случаев простудных заболеваний среди населения.
- Центральная часть страны: экстремальные колебания
В Москве и других городах Центральной России сентябрь начнется с рекордно холодной погоды — температура опустится до +14C, что станет самым холодным началом осени за последние 25 лет. Но уже через пару дней ожидается резкое потепление до +28C, что может негативно сказаться на здоровье.
- Северо-Запад: продолжительная умеренность
Санкт-Петербург настроен на продолжительный период умеренно теплой погоды от +15C до +20C, сопровождающейся частыми дождями и пасмурными днями. По ночам температуры могут снизиться до +10C, что потребует от местных жителей дополнительного утепления.
- Урал: дожди и первые заморозки
На Урале, особенно в Екатеринбурге, осень начнется с дождей и гроз, а к концу месяца возможны первые заморозки. Эти погодные условия могут оказать заметное воздействие на сельское хозяйство региона, особенно угрожая поздним урожаям.
- Юг России: переменчивая погода
На юге страны, в Краснодарском крае, сентябрь начнется с температур в районе +25C — +30C. Вторая половина месяца принесет понижение температуры и увеличение ветровой активности, что может создать опасные условия для туристов на Черноморском побережье.
Этот период потребует от жителей и гостей страны повышенного внимания к погодным условиям и готовности к их резким изменениям, сообщает информационный портал ProGorod43.
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