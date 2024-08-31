«Начнется уже 1 сентября и будет 13 дней подряд». Синоптики дали неожиданный прогноз

Осенние месяцы 2024 года в России обещают быть полными метеорологических сюрпризов. На погоду в стране будут влиять множество атмосферных факторов, включая циклоны и антициклоны, а также различные воздушные массы и струйные течения.

Дальний Восток: жара и ливни

На Дальнем Востоке последние дни августа принесут сильную жару с температурой до +30C, которая в сочетании с высокой влажностью создаст ощущение более жаркой погоды. Жители Владивостока и других городов региона испытают все тяготы этого периода. Однако с приходом сентября начнется период длительных дождей, что увеличит риск подтоплений и наводнений.

Сибирь: от жары к дождям

В Сибири, в частности в Новосибирске, начало сентября также ожидается жарким, но вскоре температура резко упадет, и начнутся обильные осадки. Это резкое изменение может привести к увеличению случаев простудных заболеваний среди населения.

Центральная часть страны: экстремальные колебания

В Москве и других городах Центральной России сентябрь начнется с рекордно холодной погоды — температура опустится до +14C, что станет самым холодным началом осени за последние 25 лет. Но уже через пару дней ожидается резкое потепление до +28C, что может негативно сказаться на здоровье.

Северо-Запад: продолжительная умеренность

Санкт-Петербург настроен на продолжительный период умеренно теплой погоды от +15C до +20C, сопровождающейся частыми дождями и пасмурными днями. По ночам температуры могут снизиться до +10C, что потребует от местных жителей дополнительного утепления.

Урал: дожди и первые заморозки

На Урале, особенно в Екатеринбурге, осень начнется с дождей и гроз, а к концу месяца возможны первые заморозки. Эти погодные условия могут оказать заметное воздействие на сельское хозяйство региона, особенно угрожая поздним урожаям.

Юг России: переменчивая погода

На юге страны, в Краснодарском крае, сентябрь начнется с температур в районе +25C — +30C. Вторая половина месяца принесет понижение температуры и увеличение ветровой активности, что может создать опасные условия для туристов на Черноморском побережье.

Этот период потребует от жителей и гостей страны повышенного внимания к погодным условиям и готовности к их резким изменениям, сообщает информационный портал ProGorod43.