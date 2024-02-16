Новости России
· Артем Акчурин

Начнется сплошная белая полоса: трем знакам зодиака Глоба предрекла лучший месяц

Начнется сплошная белая полоса: трем знакам зодиака Глоба предрекла лучший месяц

kp.ru

Подписаться в Telegram

Знаменитый астролог Тамара Глоба сообщила, что в последние дни февраля удача повернется лицом к трем знакам зодиака: Близнецы, Раки и Скорпионы получат возможность реализовать все свои мечты.

Близнецы:
Последние дни февраля будут творческим и энергичным периодом для вас. Ваше коммуникативное и сообразительное природное дарование поможет вам найти общий язык с окружающими в различных сферах жизни, от работы до личных отношений.

Раки:
Последние дни февраля месяца принесут вам удачу и благоприятные изменения в личной жизни. Любовные отношения и семейные связи будут заметно укреплены, и вы сможете ощутить еще большую гармонию и взаимопонимание со своими близкими. Не исключено, что в это время вам выпадет возможность решить какие-то долгосрочные вопросы, связанные с домом или переездом.

Скорпионы:
Последний февральские дни обещают быть восхитительно успешными и вдохновляющими для вас. Вы будете испытывать необычайное чувство уверенности и смелости, что поможет вам справиться с любыми вызовами, которые могут возникнуть. Этот период также может принести вам возможность расширить свои горизонты в профессиональной сфере или познакомиться с новыми людьми, что поможет вам раскрыть свой полный потенциал. Скорпионы, будьте открыты новым возможностям и не бойтесь проявлять свою индивидуальность.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане зафиксировали морозы до -45 градусов

Новости Татарстана

день назад

Скончался экс-помощник президента Татарстана Шамиль Бадамшин

потравить тараканов в квартире люберцы от жкх

Новости Татарстана

день назад

В Казани прошел обыск в квартире сборщика подписей Надеждина

Интересное в Казани

3 дня назад

От гаража до 70 домов в год: рассказываем, как житель Казани привел свою строительную компанию к успеху.

emdr-терапия в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

2 часа назад

Армения не станет принимать участие в «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

день назад

Жители Казани выбрасывают 40% продуктов

Новости Татарстана

21 час назад

Алексей Навальный* внезапно скончался в колонии «Полярный волк»

Новости Татарстана

день назад

Владимир Путин назначил 14 новых судей в Татарстане
Лонгриды
3 дня назад

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

Новости Татарстана

2 часа назад

Армения не станет принимать участие в «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Минниханов общался с главой «Союзмультфильма»

Новости Татарстана

3 часа назад

Учёные КФУ открыли новую звезду

Новости Татарстана

3 часа назад

28 объектов здравоохранения построили за 2023 год в Татарстане
Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега
Лонгриды
4 дня назад

Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега

Новости Татарстана

5 часов назад

В РТ растёт годовая инфляция

Новости Татарстана

21 час назад

В дни «Игр будущего» телебашня в Казани включит архитектурную подсветку

Новости Татарстана

21 час назад

22-летнего бойца СВО из Татарстана наградили медалью «За отличия в службе»
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой