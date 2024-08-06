Начнется самый настоящий ад: синоптики резко изменили прогноз погоды уже с 7 августа

Жителям Казани следует подготовиться к сложной неделе: метеорологи ожидают затяжные дожди и похолодание. Солнце уйдет за облака, а температура опустится ниже комфортного уровня.

Неделя с дождями:

В течение ближайших семи дней Казань будет находиться под облачным небом с регулярными и длительными осадками. Днем температура не превысит +25 градусов, а в nighttime возможны падения до +14 градусов.

Гроза и значительные колебания температур:

С начала следующей недели метеорологи предсказывают еще более заметное похолодание и грозовые явления. Жителям столицы Татарстана необходимо быть готовыми к резким колебаниям температур и возможным неудобствам, связанным с ухудшением погодных условий.