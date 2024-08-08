Начнется самы полный ад: синоптики резко изменили прогноз погоды уже с 7 августа

Жителей Казани ждет настоящее испытание дождем. Синоптики прогнозируют затяжные осадки и прохладу на всю ближайшую неделю.

Готовимся к семи дням под зонтом:

Солнце в ближайшие дни будет редким гостем. Небо затянут тучи, из которых то и дело будут проливаться дожди. Дневная температура не поднимется выше +25 градусов, а ночами столбик термометра может опускаться до +14.

Грозы и "температурные качели":

Со следующей недели станет еще прохладнее, возможны грозы и резкие перепады температур в течение дня. Казанцам стоит запастись теплой одеждой, непромокаемой обувью и, конечно же, зонтами.

Ищем плюсы в пасмурной погоде:

Не стоит отчаиваться, ведь дождливая погода – не повод для хандры! Это отличный повод провести время дома за чашкой горячего чая с книгой, посмотреть любимый фильм или просто насладиться тишиной и уютом.