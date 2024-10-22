Начнется с завтрашнего дня: Сбербанк обрадовал всех, у кого есть «Сбербанк Онлайн»

Сбербанк сделал большой шаг навстречу своим клиентам, внедрив долгожданную функцию биометрической авторизации в веб-версии «Сбербанк Онлайн».

Теперь пользователи, лишенные доступа к мобильному приложению банка (например, владельцы устройств Apple), могут войти в систему с помощью сканирования лица или отпечатка пальца прямо в браузере.

Как это работает?

Для использования новой функции, нужно добавить ярлык «Сбербанк Онлайн» на рабочий стол своего устройства. После этого вы сможете настроить биометрический вход, как в мобильном приложении. При этом сохраняется возможность установки пароля, но Сбербанк рекомендует использовать более удобную биометрическую авторизацию.

Безопасность и конфиденциальность

Сбербанк гарантирует полную безопасность новой системы авторизации. Банк не собирает фотографии или биометрические данные пользователей, обеспечивая полную конфиденциальность и защиту персональной информации.

Преимущества биометрии

Биометрическая авторизация не только удобна, но и значительно ускоряет процесс входа в «Сбербанк Онлайн». Вам больше не придется вводить пароль, достаточно просто сканировать лицо или отпечаток пальца.

Почему это важно?

Внедрение биометрической авторизации в веб-версию онлайн-банка является важным шагом в направлении повышения доступности банковских услуг. Теперь пользователи, ограниченные в использовании мобильного приложения, могут безопасно и удобно пользоваться всеми функциями «Сбербанк Онлайн» через браузеры на своих устройствах.

Когда можно попробовать?

Новая функция доступна уже сегодня. Все пользователи «Сбербанк Онлайн» могут настроить биометрическую авторизацию, чтобы упростить и ускорить доступ к своим счетам и банковским услугам.

Сбербанк активно развивает цифровые технологии, делая банковские услуги доступными и удобными для всех. Введение биометрической авторизации в веб-версии «Сбербанк Онлайн» – это очередной шаг на пути к созданию современного и удобного банковского сервиса.