«Начнется с 8 марта и будет две недели подряд»: синоптики дали шокирующий всех россиян прогноз

Стало известно, что 8 февраля во многих регионах Российской Федерации наступит новый климатический период, который удивит жителей большей части страны и будет продолжаться две недели подряд.

Согласно прогнозу синоптиков, погода в начале марта будет крайне нестабильной и капризной. Например, Сибирь будут атаковывать либо сильные холода, либо плюсовые температуры, и все это в продолжение двух недель.

В настоящее время столбики термометров в вышеназванном регионе демонстрируют ниже минус 15 градусов, однако уже в ближайшие дни температура воздуха резко поднимется до минус одного. Затем жителей столицы Сибири ожидает очередной погодный кошмар, так как в середине месяца минусовые морозы, равные в среднем минус 22 градусам, вернутся.

Центральные регионы Российской Федерации ожидает такая же колеблющаяся ситуация. Например, в Москве, в которой на данный момент стоят солнечные плюсовые дни, уже на этой неделе столбики термометров рухнут до минус шести градусов.

В Северной столице страны Санкт-Петербурге метеорологи не прогнозируют сильные морозы, однако погода ближайшие две недели будет холоднее, чем в конце февраля, сообщили в PRIMPRESS.