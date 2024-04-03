Начнется с 3 апреля и продлится до конца недели: синоптики резко изменили прогноз

Российские метеорологи предупреждают о внезапном и значительном понижении температуры во многих регионах страны, начиная с 3 апреля.

Этот неожиданный холодный период, как ожидается, принесет заморозки и снегопады, становясь вызовом для граждан, уже настроенных на весеннюю погоду.

Источники из метеопортала Gismeteo подчеркивают, что, несмотря на теплые дни последних недель, зима решительно возвращается, в частности, в Санкт-Петербурге и соседних городах. Ожидается, что температура в этих регионах упадет до значений ниже нуля, достигая минус 5-6 градусов в Санкт-Петербурге и до минус десяти градусов в Ленинградской области.

Специалисты Гидрометцентра объявили желтый уровень погодной опасности для северной и северо-западной части России, предсказывая метели, сильные снегопады и порывы ветра до 18 метров в секунду. Такие условия потребуют повышенного внимания и осторожности от жителей и гостей этих регионов.

По прогнозам, к выходным погода в Санкт-Петербурге немного улучшится, но лишь на короткое время, поскольку в начале следующей недели температура снова опустится. Ожидается, что полное возвращение к климатической норме произойдет только к середине апреля, заканчивая этот непредвиденный период холодной погоды.

Жителям и властям рекомендуется принять соответствующие меры для минимизации возможных негативных последствий этого резкого изменения погодных условий.