Начнется с 13 января: Сбербанк предупреждает всех россиян, которые оставляют деньги на банковской карте

Сбербанк объявил россиянам, которые хранят денежные средства на банковских картах, о новых изменениях в процессе работы финансовой организации, передает PRIMPRESS.

Согласно заявлению специалистов, перемены коснулись сберегательных инструментов Сбербанка, к которым россияне часто пользуются, чтобы оставить свободные финансы на карте и защитить их от воздействия инфляции. А именно, крупнейший российский банк принял решение увеличить доходный процент по сберегательным вкладам. Теперь максимум ставки по депозиту для участников специальных программ банка или зарплатных проектов может достигать внушительных 16% годовых.

Для открытия такого вклада необходимо внести минимальную сумму в размере 100 000 рублей, а максимальная сумма не ограничена. Проценты начисляются в конце срока вклада, который может быть выбран на 6 месяцев или 1 год. Однако важно, чтобы указанная сумма не хранилась на других вкладах в Сбербанке за последние три месяца.

Эксперты отмечают, что при внесении на данный момент 300 000 рублей на такой депозит, к 3 июля сумма вырастет до 323 869 рублей, обеспечив общий доход почти в 24 тысячи рублей. Для открытия вклада рекомендуется воспользоваться онлайн-приложением «Сбербанк», и, что важно, начисление повышенных процентов начнется уже завтра при условии открытия вклада сегодня.