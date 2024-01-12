Новости России
· Ульяна Сенько

Начнется с 13 января: Сбербанк предупреждает всех россиян, которые оставляют деньги на банковской карте

Начнется с 13 января: Сбербанк предупреждает всех россиян, которые оставляют деньги на банковской карте

bloknot-samara.ru

Подписаться в Telegram

Сбербанк объявил россиянам, которые хранят денежные средства на банковских картах, о новых изменениях в процессе работы финансовой организации, передает PRIMPRESS.

Согласно заявлению специалистов, перемены коснулись сберегательных инструментов Сбербанка, к которым россияне часто пользуются, чтобы оставить свободные финансы на карте и защитить их от воздействия инфляции. А именно, крупнейший российский банк принял решение увеличить доходный процент по сберегательным вкладам. Теперь максимум ставки по депозиту для участников специальных программ банка или зарплатных проектов может достигать внушительных 16% годовых.

Для открытия такого вклада необходимо внести минимальную сумму в размере 100 000 рублей, а максимальная сумма не ограничена. Проценты начисляются в конце срока вклада, который может быть выбран на 6 месяцев или 1 год. Однако важно, чтобы указанная сумма не хранилась на других вкладах в Сбербанке за последние три месяца.

Эксперты отмечают, что при внесении на данный момент 300 000 рублей на такой депозит, к 3 июля сумма вырастет до 323 869 рублей, обеспечив общий доход почти в 24 тысячи рублей. Для открытия вклада рекомендуется воспользоваться онлайн-приложением «Сбербанк», и, что важно, начисление повышенных процентов начнется уже завтра при условии открытия вклада сегодня.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Казани главную елку восстановят за 12,5 млн рублей

Новости Татарстана

день назад

Казанцы пожаловались на неподходящий часовой пояс

вызов службы для выведения тараканов

Новости Татарстана

8 часов назад

На Казанке построят детский парк за счет республиканского бюджета

Интересное в Казани

3 дня назад

“Чтобы инвестиции приносили доход, следуйте алгоритму”: почему стоит инвестировать в недвижимость?

ремонт авторефрижераторов в москве в Москве

Новости Татарстана

14 часов назад

Строительство нового театра им. Камала обойдется в 13 млрд рублей

Новости Татарстана

7 часов назад

В Казани за 2023 год на дорогах погибли 37 человек

Новости Татарстана

день назад

К уже законным отелям у моста «Миллениум» проведут подземный пешеходный переход

Новости Татарстана

день назад

Чернышенко: «Игры Будущего» покажут миру технологический суверенитет России
Лонгриды
2 дня назад

«Речной порт Казани – это просто стыд и срам»: топ-5 главных цитат 2023 года в Татарстане

«Речной порт Казани – это просто стыд и срам»: топ-5 главных цитат 2023 года в Татарстане

Новости Татарстана

7 часов назад

В Казани за 2023 год на дорогах погибли 37 человек

Новости Татарстана

8 часов назад

В Татарстане назвали самый популярный участок трассы М-12 в новогодние праздники

Новости Татарстана

8 часов назад

На Казанке построят детский парк за счет республиканского бюджета

Новости Татарстана

8 часов назад

Лыжница Фалеева одержала победу в спринте на Кубке России в Казани
«Мозг начинает функционировать в режиме лайт-версии»: врач из Казани рассказал, как вернуться в рабочий ритм после праздников
Лонгриды
5 дней назад

«Мозг начинает функционировать в режиме лайт-версии»: врач из Казани рассказал, как вернуться в рабочий ритм после праздников

Новости Татарстана

10 часов назад

Вероника Степанова отказалась бежать спринт на этапе Кубка России в Казани

Новости Татарстана

14 часов назад

«Нефтехимик» обыграл «Салават Юлаев» со счетом 2:0

Новости Татарстана

14 часов назад

Строительство нового театра им. Камала обойдется в 13 млрд рублей
Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой