Начнется с 1 апреля и продлится 7 дней подряд: синоптики рассказали к чему готовиться
pikabu.ru
В начале апреля в Татарстане ожидается резкое потепление.
По данным Gismeteo, столбики термометров поднимутся до +17 градусов. В то же время в Москве прогнозируется 17-20 градусов выше нуля, а затем немного похолодает до 15-16 градусов. С 6 апреля максимальная температура опустится до +9 градусов.
Теплая погода в Казани ожидается до 6 апреля с температурой воздуха от 12 до 18 градусов выше нуля. Однако в воскресенье, 7 апреля, может похолодать до +5 градусов, с возможными осадками.
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