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Начнется с 1 апреля и это не шутка: неработающих пенсионеров ждет сюрприз

Начнется с 1 апреля и это не шутка: неработающих пенсионеров ждет сюрприз

РИА Новости

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С 1 апреля 2024 года безработных пенсионеров ожидает повышение пенсий.

Прирост составит 7,5 процента от текущего размера, что приведет к среднему размеру страховой пенсии по старости - 23 449 рублей. Законопроект о повышении пенсий уже получил одобрение Государственной думы в первом чтении, которое состоялось 24 октября.

Страховая пенсия по старости состоит из двух частей: фиксированной и страховой. Размер страховой зависит от длительности трудового стажа, заработка до 1 января 2002 года и пенсионных взносов, уплаченных после этой даты. В настоящее время фиксированная часть пенсии составляет 7567 рублей 33 копейки, но в 2024 году предлагается увеличить ее до 8134 рублей 88 копеек.


Кроме того, планируется увеличение стоимости пенсионного коэффициента с текущих 129,46 до 133,05 рубля в 2024 году. Пенсионные коэффициенты зависят от размера пенсионных взносов и накапливаются в течение всего трудового стажа. При расчете пенсии сумма всех набранных коэффициентов умножается на стоимость одного коэффициента.

Это повышение пенсий затронет более 32 миллионов граждан России. Дополнительные расходы на повышение пенсий в 2024 году оцениваются приблизительно в размере 234 миллиардов рублей. Президент Владимир Путин дал указ о необходимости законодательного обеспечения этого решения, и все необходимые средства уже учтены в проекте федерального бюджета, как сообщают "Известия".

Ранее, в Казани рухнула остановка под тяжестью снега.

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