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· Ульяна Сенько

Начнется с 1 апреля и будет 7 дней подряд: синоптики рассказали, к чему готовиться россиянам

Начнется с 1 апреля и будет 7 дней подряд: синоптики рассказали, к чему готовиться россиянам

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Весеннее потепление ожидается в Татарстане и Москве: подробный прогноз.

Апрель обещает быть теплым для жителей Татарстана, согласно данным Gismeteo, температура в регионе достигнет до +17 градусов Цельсия. В столице России также наступит весеннее тепло с температурой от 17 до 20 градусов выше нуля. После кратковременного потепления, в Москве ожидается незначительное понижение температуры до 15-16 градусов. После 6 апреля, в столичном регионе прогнозируется дальнейшее снижение до +9 градусов.

Казань встретит апрель с теплом до +12 градусов уже в первый день месяца, а к следующему дню температура поднимется до +15 градусов. Гидрометцентр Татарстана предвещает стабильное тепло на начало апреля, с показателями температуры около 11-13 градусов выше нуля.

В Казани теплая погода продолжится до 6 апреля, с температурой от 12 до 18 градусов. Впрочем, 7 апреля предвидится заметное похолодание до +5 градусов, с возможностью осадков. Это изменение погоды может стать сигналом к началу нестабильного весеннего периода, когда теплые и холодные дни могут чередоваться.

Эксперты советуют гражданам следить за погодными обновлениями и адаптировать свой гардероб к меняющимся условиям. В периоды теплой погоды стоит наслаждаться прогулками и весенней природой, а в более холодные дни - не забывать о теплой одежде, чтобы избежать простуд.

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