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· Алина Алмакаева

Начнется с 1 апреля и будет 7 дней подряд: синоптики рассказали к чему готовиться

Начнется с 1 апреля и будет 7 дней подряд: синоптики рассказали к чему готовиться

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В начале апреля в Татарстане ожидается резкое потепление. По данным Gismeteo, столбики термометров поднимутся до +17 градусов. В то же время в Москве прогнозируется 17-20 градусов выше нуля, а затем немного похолодает до 15-16 градусов. С 6 апреля максимальная температура опустится до +9 градусов.

В Казани тепло придет к 1 апреля — до +12 градусов, а 2 апреля столбики термометров поднимутся до +15 градусов. Гидрометцентр Татарстана также прогнозирует до 11-13 градусов выше нуля в первые дни апреля.

Теплая погода в Казани ожидается до 6 апреля с температурой воздуха от 12 до 18 градусов выше нуля. Однако в воскресенье, 7 апреля, может похолодать до +5 градусов, с возможными осадками.

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