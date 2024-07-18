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Начнется полная демобилизация: генерал-лейтенант и депутат ГД России Гурулев объяснил, когда ее ждать

Вопрос мобилизации российских военных, начавшейся в 2022 году, продолжает быть в центре общественного внимания. Новая информация от официальных лиц приобретает особую важность на фоне обсуждения возвращения домой мобилизованных служащих.

72.ru

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Вопрос мобилизации российских военных, начавшейся в 2022 году, продолжает быть в центре общественного внимания. Новая информация от официальных лиц и экспертов приобретает особую важность на фоне обсуждения возвращения домой мобилизованных служащих.

Андрей Гурулев, бывший военный лидер и действующий член Комитета Госдумы РФ по обороне, обновил общественность относительно текущего положения военнослужащих. Он указал, что все призванные в 2022 году на данный момент рассматриваются как контрактники, и их служба продолжится до официального объявления о конце мобилизации. Решение о завершении мобилизации принимается на уровне президента страны, и время окончания будет зависеть от обстоятельств на фронте, сообщает pnp.ru.

Информационный портал pnp.ru сообщает, что общество в России тщательно следит за всеми заявлениями правительства, связанными с мобилизованными военными, в ожидании важных обновлений.

Министерство обороны РФ также представило данные о мобилизационной кампании, отмечая подписание свыше 190 тысяч военных контрактов с начала года и ежедневное пополнение армии на тысячу человек. Эти факты подчеркивают масштабы и стратегическую значимость проводимой оборонной политики.

Такая активная информационная политика подчеркивает важность открытого диалога между властью и гражданами, особенно в такие критические периоды, поддерживая необходимость прозрачности в решениях, затрагивающих всё общество.

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