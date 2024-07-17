Тема возвращения домой российских служащих в зоне СВО, мобилизованных два года назад, продолжает вызывать активное обсуждение в обществе.

В свете этого бывший военачальник Андрей Гурулев, а также член Комитета Госдумы РФ по обороне, предоставил новые и важные разъяснения, которые освещают ситуацию на данный момент.

Гурулев подчеркнул, что призванные на военную службу в 2022 году на данный момент имеют статус, схожий с контрактниками, и их служба продолжится до тех пор, пока не будет официально объявлено о завершении мобилизации. Это решение остаётся в ведении президента России. Конкретная дата окончания мобилизации пока не установлена и будет определяться в зависимости от текущих условий и обстоятельств военных действий.

Сообщения о ситуации в регионе активно отслеживаются, как сообщает pnp.ru, общество внимательно следит за обновлениями от правительства, ожидая новостей, касающихся мобилизованных военнослужащих.

Минобороны РФ предоставило дополнительные сведения относительно мобилизационной активности, указывая на подписание более 190 тысяч контрактов с начала года и ежедневное пополнение армии на тысячу человек. Эти показатели иллюстрируют обширность усилий в рамках текущей оборонной политики страны.

Такие обновления подчёркивают серьёзность подхода к мобилизации и поддерживают необходимость постоянного информационного обмена между государственными структурами и гражданским населением.