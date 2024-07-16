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Начнется полная демобилизация: генерал-лейтенант и депутат Андрей Гурулев объяснил, когда ее ждать

Член Комитета Госдумы Российской Федерации по обороне, предоставил ключевые разъяснения, которые освещают текущее положение дел, касающихся начала демобилизации с СВО.

dzen.ru

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Актуальный вопрос о том, когда мобилизованные российские военнослужащие смогут вернуться домой после участия в Специальной военной операции, продолжает будоражить общественность.

В этом контексте Андрей Гурулев, член Комитета Госдумы Российской Федерации по обороне, предоставил ключевые разъяснения, которые освещают текущее положение дел.

Гурулев объяснил, что мобилизованные в настоящее время обладают статусом, аналогичным контрактникам, и будут продолжать исполнять свои обязанности до официального прекращения мобилизации, которое должно быть объявлено Верховным Главнокомандующим России. Дата окончания мобилизации пока не установлена и будет зависеть от развития событий на фронтах специальной военной операции.

По информации «Парламентской газеты», общество с напряжением ожидает новостей от правительства по данному вопросу, внимательно следя за официальными заявлениями и развитием ситуации.

Дополнительные сведения о мобилизационной активности стали известны из сообщения Министерства обороны РФ, опубликованного в его Telegram-канале. С начала года более 190 тысяч граждан подписали контракты на службу, при этом ежедневно к рядам армии присоединяется около 1000 человек. Эти данные подчеркивают масштаб усилий, предпринимаемых в рамках национальной оборонной стратегии.

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