Начнется полная демобилизация: генерал-лейтенант и член Комитета по обороне РФ Андрей Гурулев объяснил, когда ее ждать

Андрей Гурулев, депутат Государственной Думы России, обозначил ключевые параметры службы для граждан, призванных в ходе частичной мобилизации.

Согласно его заявлениям, эти граждане будут находиться на службе до тех пор, пока не будет официально объявлено о демобилизации посредством указа президента.

Инициатива частичной мобилизации была запущена по указу президента Путина, и для ее окончания также потребуется официальный указ главы российского государства.

В текущем же году, по информации Министерства обороны России, около 200 тысяч россиян подписали контракты с ведомством и отправились на военную службу. Эти шаги реализуются в рамках стратегии укрепления оборонных способностей страны в ответ на существующие военные и политические вызовы.