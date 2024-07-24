Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Начнется полная демобилизация: генерал-лейтенант и член Комитета по обороне РФ Андрей Гурулев объяснил, когда ее ждать

Андрей Гурулев, депутат Государственной Думы Ро...

molva33.ru

Подписаться в Telegram

Андрей Гурулев, депутат Государственной Думы России, обозначил ключевые параметры службы для граждан, призванных в ходе частичной мобилизации.

Согласно его заявлениям, эти граждане будут находиться на службе до тех пор, пока не будет официально объявлено о демобилизации посредством указа президента.

Инициатива частичной мобилизации была запущена по указу президента Путина, и для ее окончания также потребуется официальный указ главы российского государства.

В текущем же году, по информации Министерства обороны России, около 200 тысяч россиян подписали контракты с ведомством и отправились на военную службу. Эти шаги реализуются в рамках стратегии укрепления оборонных способностей страны в ответ на существующие военные и политические вызовы.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

15 часов назад

В Казани у ТЦ KazanMalla цыгане бросались тапочками

Интересное в Казани

день назад

Казанцы продегустировали топ-20 видов моёженого с необычными вкусами

как делают барьер от клопов в квартире

Новости Татарстана

день назад

В списке Forbes оказались 4 бизнесмена из Татарстана

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

ремонт холодильных витрин в Москве

Новости Татарстана

день назад

Глава ДУМ РФ Равиль Гайнутдин призвал предотвратить «аморальную катастрофу»

Новости Казани

день назад

В Казани мошенники сливают личные данные подростков и вымогают деньги

Новости Татарстана

день назад

Директора совета при МЧС РТ подозревают в мошенничестве на сумму более 5,5 млн

Новости Казани

день назад

Из окна на улице Зорге в Казани выпала 4-летняя малышка

Новости Татарстана

день назад

Милонов прокомментировал количество новогодних выходных дней в 2025 году
Новости Казани
16 часов назад

22-летняя Алина Загитова постарается сделать свое шоу в мусульманском стиле

Загитова рассказала, что она будет исполнителем...

Новости Казани

4 часа назад

На Горьковском шоссе 27 июля установят 1 из 5 надземных пешеходных переходов

Интересное в Казани

день назад

5 приборов, которых нет под рукой в самый неподходящий момент

Новости Татарстана

7 часов назад

В Лениногорске 85-летний пенсионер поджег магазин знакомой от злости

Новости Казани

7 часов назад

На казанском рынке полицейские обнаружили 15 мигрантов-нелегалов
Игрок «Рубина» Руслан Безруков переживал из-за ...
Новости Казани
9 часов назад

Игрок «Рубина» Руслан Безруков переживал из-за проверки Генпрокуратуры

Новости Татарстана

7 часов назад

Татарстанца арестовали за якобы склонение друзей к употреблению наркотиков

Новости Казани

9 часов назад

В Казани мать заключенного пыталась доставить ему наркотики в конфетах

Новости Казани

10 часов назад

Казанцы боятся подходить к мусорке из-за крыс
В Челнах неизвестный выгнал собаку на карниз
Новости Татарстана
9 часов назад

В Челнах неизвестный выгнал собаку на карниз
В Казани пройдет звездопад Персеиды и сближение...
Новости Казани
14 часов назад

В Казани пройдет звездопад Персеиды и сближение планет с Луной