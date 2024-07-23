Начнется полная демобилизация: генерал-лейтенант и член Комитета по обороне Андрей Гурулев объяснил, когда ее ждать

Андрей Гурулев, депутат Госдумы Российской Федерации, предоставил ключевые детали о сроках службы граждан, отправленных в рамках частичной мобилизации.

Важно отметить, что эти граждане обязаны нести службу до официального объявления демобилизации, которая будет регулироваться специальным президентским указом.

Данная частичная мобилизация была объявлена Президентом России Владимиром Путиным в сентябре 2022 года, и для ее завершения также требуется официальный указ Главы государства.

Вместе с тем Минобороны России сообщило, что с начала текущего года 190 тысяч человек уже подписали контракты и начали военную службу.

Эти меры вводятся в рамках усилий страны по укреплению обороноспособности в свете текущих военных и политических реалий. Возвращение домой мобилизованных граждан будет возможно только после официального указа о демобилизации, время выхода которого пока остаётся неопределённым. Эта ситуация подчеркивает серьезность и продолжительность обязательств, взятых на себя призванными в ходе данной мобилизации.