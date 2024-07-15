Начнется полная демобилизация: генерал-лейтенант Андрей Гурулев объяснил, когда ее ждать

Вопрос о том, когда же российские военнослужащие, отправленные в зону СВО в рамках частичной мобилизации, смогут вернуться домой, волнует многих. Андрей Гурулев, член Комитета Государственной думы РФ по обороне, разъяснил ситуацию.

Дембель только после официального объявления

По словам Гурулева, все мобилизованные в настоящее время приравнены к контрактникам и останутся выполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет издан указ Верховного Главнокомандующего России о демобилизации.

Точная дата демобилизации пока не называется. По всей видимости, решение будет принято с учетом развития ситуации в зоне СВО. Российское общество находится в ожидании новостей от властей по этому важному вопросу, сообщает «Парламентская газета».

В настоящее время известно, что с начала года около 190 тысяч граждан страны подписали контракты с Министерством обороны РФ. Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале ведомства, средний ежедневный набор составляет приблизительно 1000 человек.