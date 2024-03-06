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«Начнется 8 марта и будет две недели подряд»: синоптики дали душераздирающий прогноз для всех россиян прогноз

«Начнется 8 марта и будет две недели подряд»: синоптики дали душераздирающий прогноз для всех россиян прогноз

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Резкое изменение климата ожидается в начале марта, предупреждают специалисты.

По прогнозам синоптиков, новый климат продержится во многих регионах две недели, начиная с 8 марта. Такая неожиданная погода характерна для периода года, когда начинает дуть первая весенняя погода.

Конец февраля был необычайно теплым, но в марте температура начинает снижаться. Несмотря на ожидание весны, март принесет резкое похолодание и неустойчивую погоду.

Метеорологи предупреждают, что новый погодный период принесет сильные контрасты: в Сибири будет одновременно тепло и холодно. В Новосибирске к середине марта прогнозируется повышение температуры до минус 22 C, а затем снова до минус 1 C.

Аналогичные условия ожидаются и в центральной части Российской Федерации. В Москве в середине недели будет тепло и солнечно, но затем резко похолодает до минус 5-6 градусов по Цельсию. В Санкт-Петербурге морозов не будет, но погода будет холоднее, чем в конце февраля.

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