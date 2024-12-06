«Начнется 7 декабря и будет 41 день подряд». Синоптики дали неожиданный прогноз

Синоптики обещают резкие изменения погоды, которые начнутся 7 декабря и продлятся целых 41 день. Этот период станет неожиданностью для многих регионов России, поскольку погода резко сменит свой характер, противореча привычным сезонным тенденциям последних недель.

Что изменится в погоде?

Главные изменения начнутся с северо-западных районов страны. В Санкт-Петербурге, где до сих пор преобладали дожди, а температура превышала климатическую норму, уже с 5 декабря прогнозируются морозы и снегопады. Температура вернется к средним сезонным показателям, и снежные осадки станут практически ежедневными.

Ключевые особенности нового периода:

Смена осадков: снег будет регулярно переходить в дождь и обратно, создавая мокрую и скользкую обстановку.

Рекордное тепло: в конце декабря и начале января температура вновь повысится, что приведет к дождям даже в новогодние праздники.

Длительный период осадков: в Санкт-Петербурге до середины января не ожидается практически ни одного сухого дня.

Не только Северо-Запад: изменения в центральных районах

Синоптики предупреждают, что центральная часть России столкнется с аналогичной погодной нестабильностью. В декабре и январе осадки будут выпадать практически ежедневно, что создаст проблемы как для пешеходов, так и для автомобилистов.

Почему происходят такие изменения?

Специалисты связывают этот аномальный период с влиянием сильных атлантических циклонов, которые проникают на территорию России. Эти воздушные массы несут теплую и влажную погоду, что приводит к постоянным осадкам и нестабильной температуре.

Как подготовиться к нестабильной погоде?

Для пешеходов:

Подберите обувь с нескользящей подошвой для безопасного передвижения по мокрым и заснеженным тротуарам.

Используйте водоотталкивающие средства для одежды и обуви.

Для автомобилистов:

Проверьте зимнюю резину и состояние тормозной системы.

Будьте внимательны на дорогах из-за чередования снега и дождя, создающего ледяную корку.

Для домовладельцев:

Убедитесь, что крыши и водостоки готовы к большим объемам осадков.

При необходимости расчистите подходы к дому от снега и наледи.

Праздники под дождем?

Новогодние каникулы для многих ассоциируются со снегом и морозом, но 2025 год может принести дождливые праздники. Метеорологи предполагают, что в конце декабря и начале января осадки преимущественно будут в виде дождя или мокрого снега. Это может нарушить традиционные зимние развлечения, такие как катание на санках или лыжах, и заставит планировать досуг с учетом погодных условий.

Что дальше?

Синоптики обещают, что подобная нестабильная погода сохранится вплоть до середины января. Несмотря на все неудобства, специалисты советуют не забывать, что такая аномалия — лишь временное явление.