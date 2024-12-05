«Начнется 6 декабря и будет 42 дня подряд». Синоптики дали неожиданный прогноз

С 6 декабря погода в России кардинально изменится. Синоптики прогнозируют начало продолжительного периода, который продлится 42 дня подряд и охватит северо-западные и центральные регионы страны.

Эти климатические изменения принесут с собой постоянные осадки, резкие колебания температур и даже рекордное тепло в разгар зимы.

Санкт-Петербург: от морозов до рекордного тепла

Северная столица вновь столкнётся с погодными аномалиями. Последние недели здесь не наблюдалось снегопадов, дожди выпадали чаще обычного, а температура была выше климатической нормы. Однако ситуация изменится уже с первых дней декабря.

Что ждёт Петербург:

Возвращение зимы. С 6 декабря температура начнёт снижаться, вернувшись к сезонным значениям. Ежедневные снегопады станут привычным явлением.

Переменные осадки. По данным Gismeteo, в течение декабря осадки будут чередоваться: снег сменится дождём и наоборот.

Тёплый Новый год. В конце декабря и на новогодние праздники в городе ожидается необычно высокая температура, сопровождаемая дождями или мокрым снегом.

Центральная Россия: декабрь и январь под знаком осадков

Не менее сложные климатические условия прогнозируются и для центральных регионов России. По словам синоптиков, осадки станут почти ежедневными, создавая трудности как для жителей, так и для коммунальных служб.

Особенности погоды в центральной части страны:

Постоянные осадки в виде снега, дождя или их комбинации.

Перепады температуры, приводящие к образованию наледи и гололёда.

Повышенная влажность и редкие дни без осадков вплоть до середины января.

Чем удивит 42-дневный период?

Этот аномальный климатический цикл станет настоящим испытанием для жителей северо-западных и центральных районов. Основные характеристики предстоящей зимы:

Чередование типов осадков. Снег и дождь будут сменять друг друга, вызывая постоянные перепады температур.

Рекордные температурные значения. Конец декабря и начало января могут быть теплее нормы, что необычно для зимнего периода.

Непрерывные осадки. Практически каждый день будет сопровождаться дождём, снегом или их смешанным вариантом.

Как подготовиться к сложным погодным условиям?

Эксперты советуют заранее подготовиться к возможным трудностям:

Для автомобилистов. Проверьте состояние зимней резины, убедитесь в исправности тормозной системы и будьте готовы к возможным гололёдам.

Для пешеходов. Выбирайте обувь с нескользящей подошвой, утепляйтесь и избегайте прогулок в сильную непогоду.

Для домовладельцев. Уделите внимание состоянию крыш, водостоков и подъездных путей, чтобы избежать повреждений от наледи и снега.

Климатические испытания зимы

Декабрь и январь принесут в Россию уникальный климатический феномен. Снегопады, дожди и аномальное тепло сделают зимний период непредсказуемым и местами сложным. Жителям придётся адаптироваться к постоянным погодным изменениям, чтобы справляться с вызовами, которые принесёт природа.