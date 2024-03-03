«Начнется 4 марта и будет две недели подряд»: синоптики дали шокирующий всех россиян прогноз

Согласно прогнозам синоптиков, наступает новый климатический период, начиная с 3 марта, который будет характеризоваться неожиданными изменениями погоды на протяжении двух недель. Как сообщает primpress, эта ситуация будет необычной для начала первого весеннего месяца.

Согласно синоптикам, в начале марта погода принесет с собой неожиданные изменения. Последние дни февраля были намечены аномальной теплотой во многих регионах России, включая центр страны. Но с наступлением марта температура, наоборот, начала падать, хотя все ждали прихода весны. В ближайшее время климат будет очень нестабильным.

Метеорологи предупредили, что новый период погоды будет характеризоваться сильными контрастами. Например, в Сибири будут сменяться жар и холод.

В столице региона с 3 марта температура опустится до минус 17 градусов, затем к середине следующей недели она начнет повышаться и в конечном итоге достигнет минус одного градуса. Затем произойдет обвал холода, и к середине начального месяца весны в Новосибирске будут уже 22-градусные морозы.

Схожая климатическая ситуация намечается и в европейской части России. В Москве воскресенье будет солнечным и теплым с плюсовой температурой до четырех градусов. Но после этого столицу накроет ледяной арктический воздух, и температура упадет до минус пяти-шести градусов. В Санкт-Петербурге не стоит ожидать таких морозов, но ближайшие две недели будут все же холоднее, чем конец февраля.