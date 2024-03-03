Новости России
· Артем Акчурин

«Начнется 4 марта и будет две недели подряд»: синоптики дали шокирующий всех россиян прогноз

«Начнется 4 марта и будет две недели подряд»: синоптики дали шокирующий всех россиян прогноз

Подписаться в Telegram

Согласно прогнозам синоптиков, наступает новый климатический период, начиная с 3 марта, который будет характеризоваться неожиданными изменениями погоды на протяжении двух недель. Как сообщает primpress, эта ситуация будет необычной для начала первого весеннего месяца.

Согласно синоптикам, в начале марта погода принесет с собой неожиданные изменения. Последние дни февраля были намечены аномальной теплотой во многих регионах России, включая центр страны. Но с наступлением марта температура, наоборот, начала падать, хотя все ждали прихода весны. В ближайшее время климат будет очень нестабильным.

Метеорологи предупредили, что новый период погоды будет характеризоваться сильными контрастами. Например, в Сибири будут сменяться жар и холод.

В столице региона с 3 марта температура опустится до минус 17 градусов, затем к середине следующей недели она начнет повышаться и в конечном итоге достигнет минус одного градуса. Затем произойдет обвал холода, и к середине начального месяца весны в Новосибирске будут уже 22-градусные морозы.

Схожая климатическая ситуация намечается и в европейской части России. В Москве воскресенье будет солнечным и теплым с плюсовой температурой до четырех градусов. Но после этого столицу накроет ледяной арктический воздух, и температура упадет до минус пяти-шести градусов. В Санкт-Петербурге не стоит ожидать таких морозов, но ближайшие две недели будут все же холоднее, чем конец февраля.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

час назад

В казанском аэропорту массово задерживаются вылеты самолетов

Новости Татарстана

22 часа назад

Церемонию закрытия «Игр будущего» будут показывать Россия 1 и «Смотрим»

клининг после дезинсекции

Новости Татарстана

21 час назад

В РТ с начала 2024 года на стройках произошло два несчастных случая

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

резка стекла на заказ в москве в Москве

Новости Татарстана

день назад

Пока идет СВО, чемпионата Европы по водным видам спорта в Казани не будет

Новости Татарстана

день назад

Президент Казахстана отправил Рустаму Минниханову поздравительную телеграмму

Новости Казани

день назад

На «Играх будущего» в Казани прошла первая фиджитал-свадьба

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане поднялся минимальный потребительский бюджет
Лонгриды
4 дня назад

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане чаще стали покупать квартиры жители других регионов

Новости Татарстана

час назад

Елабуга потратит 175 млн рублей для привлечения туристов

Новости Татарстана

21 час назад

В РТ с начала 2024 года на стройках произошло два несчастных случая

Новости Татарстана

22 часа назад

Церемонию закрытия «Игр будущего» будут показывать Россия 1 и «Смотрим»
Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов
Лонгриды
8 дней назад

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Новости Татарстана

23 часа назад

В РТ расширено действие закона «О музеях и музейном деле»

Новости Казани

день назад

В Казани на снегоплавильные станции отправили почти млн тонн снега

Новости Казани

день назад

На «Черном озере» закрыли каток
Самое время самовара. Историей успеха поделились братья Пономаревы, основатели чайной компании из Перми.
Интересное в Казани
6 дней назад

Самое время самовара. Историей успеха поделились братья Пономаревы, основатели чайной компании из Перми.