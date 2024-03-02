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· Алина Алмакаева

«Начнется 3 марта и будет две недели подряд»: синоптики дали шокирующий всех россиян прогноз

«Начнется 3 марта и будет две недели подряд»: синоптики дали шокирующий всех россиян прогноз

pixabay.com

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Синоптики сообщают, что в начале марта погода принесет некоторые неожиданные изменения. Последние дни февраля во многих регионах России, включая центр страны, протекали под знаком аномально теплых температур. Однако с наступлением марта, несмотря на все ожидания весны, температуры стали падать вниз. Климатическая обстановка в ближайшее время будет крайне нестабильной.

Метеорологи предупреждают, что новый период погоды будет характеризоваться сильными колебаниями. Например, в сибирских регионах погода будет то жаркой, то холодной.

С третьего марта в столице региона температура упадет до минус 17 градусов, затем к середине следующей недели будет наблюдаться рост показателей, и в конечном итоге температура достигнет минус одного градуса. После этого снова наступит обвал холода, поэтому в Новосибирске ближе к середине начального месяца весны ожидаются морозы до 22 градусов.

Аналогичная климатическая ситуация ожидается и в европейской части России. В Москве воскресенье будет солнечным и весенне-теплым, температура поднимется до плюс четырех градусов. Однако после этого столицу окутает ледяной арктический воздух, из-за чего температура упадет до минус пяти-шести градусов. В то же время в Санкт-Петербурге не следует ожидать таких низких температур, однако ближайшие две недели будут даже холоднее, чем конец февраля.

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