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· Алина Алмакаева

«Начнется 25-30 сентября»: россияне получают тревожные сообщения о второй волне мобилизации

«Начнется 25-30 сентября»: россияне получают тревожные сообщения о второй волне мобилизации

spasskd.ru

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В последние дни все больше информации о предстоящей осенней мобилизации начала появляться в различных мессенджерах. Один из пользователей популярного приложения WhatsApp решил поделиться оповещением, которое, по его словам, было разослано всем министерствам, ведомствам и администрации президента.

В сообщении говорится, что все упомянутые организации получили поручение начать подготовку к мобилизации и до 18 августа представить отчет о прогрессе Совету безопасности. В соответствии с ним, мобилизационные мероприятия должны быть запущены в период с 25 по 30 сентября.

Более того, согласно этим сведениям, с 11 сентября предприятия и государственные корпорации начнут составлять списки для формирования резерва, а к 25 сентября эти списки будут переданы в Министерство цифрового развития и связи. Далее, через Госуслуги будет отправлено 1,2 миллиона призывов.

Из общего числа призывов – 1,2 миллиона – 750 тысяч предполагаются для уточнения данных, а 450 тысяч – для мобилизации. Тем не менее, в сообщении сказано, что из 450 тысяч людей, попадающих под мобилизацию, примерно 45-50 тысяч не пройдут медицинский осмотр.

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