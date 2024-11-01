Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Начнется 2 ноября и будет длиться 9 дней подряд: синоптики резко изменили прогноз на начало месяца

С 2 по 10 ноября Центральную Россию, включая Мо...

68.mchs.gov.ru

Подписаться в Telegram

С 2 по 10 ноября Центральную Россию, включая Москву, Санкт-Петербург, Поволжье, Казань и Нижний Новгород, ожидает резкое ухудшение погодных условий.

Синоптики предупреждают о сильных ветрах, обильных осадках и значительном понижении температуры, что сделает погоду крайне неприятной и опасной.

Центральная Россия и Москва

В Москве с 2 ноября начнутся интенсивные осадки в виде дождя и мокрого снега. Дневные температуры будут колебаться от +3C до +5C, ночные опустятся до 0C. Скорость ветра достигнет 15 м/с, что приведет к штормовым условиям. Ожидается образование гололедицы на дорогах и тротуарах, что существенно осложнит передвижение.

Санкт-Петербург

Северная столица столкнется с сильными ветрами до 18 м/с и обильными осадками. Днем температура будет держаться около +2C, ночью опускаясь до -1C. Мокрый снег и дождь приведут к образованию снежной каши на дорогах, повышая риск ДТП. Жителям рекомендуется воздержаться от длительных прогулок и быть осторожными при передвижении.

Поволжье, Казань и Нижний Новгород

В Поволжье, включая Казань и Нижний Новгород, ожидаются сильные снегопады и метели. Дневные температуры будут колебаться от 0C до -2C, ночные опустятся до -5C. Скорость ветра достигнет 15 м/с, что приведет к снежным заносам и ухудшению видимости на дорогах. Возможны перебои в работе транспорта и коммунальных служб.

Рекомендации для населения

  • Водителям: рекомендуется воздержаться от поездок на дальние расстояния, использовать зимние шины и соблюдать повышенную осторожность на дорогах.
  • Пешеходам: следует носить обувь с нескользящей подошвой, быть внимательными при переходе улиц и избегать нахождения под деревьями и слабо закрепленными конструкциями.
  • Всем жителям: рекомендуется следить за обновлениями прогноза погоды и предупреждениями от МЧС, а также подготовиться к возможным перебоям в электроснабжении и работе транспорта.

Будьте внимательны и осторожны в этот период, чтобы минимизировать риски и сохранить здоровье.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани с 7 ноября ограничат движение на улице Васильченко

Гид по скидкам Казани

4 часа назад

"Хочу дом, но какой?": рассказываем, из чего лучше строить в Казани

гель от тараканов самый эффективный

Новости Казани

день назад

Появилось видео наезда легковушки на 73-летнюю женщину в Казани

Интересное в Казани

2 дня назад

Это нужно знать перед тем, как решите строить свой дом: эксперт из Казани делится практическими советами при планировании строительства дома

дизайн интерьера обучение в Казани

Новости Казани

день назад

В Казани перенесли открытие терм

Новости Казани

день назад

На складе Wildberries в Казани придавило человека

Новости Татарстана

день назад

Метеоролог КФУ Переведенцев рассказал, когда в РТ начнется резкое похолодание

Новости Казани

день назад

Отец 2 детей случайно спас свою семью от смерти

Новости Казани

день назад

В Казани с 31 октября по 6 декабря сузят дорогу на улице Гаврилова
Новости Татарстана
2 дня назад

Татарстанская семья бойца СВО лишилась денег, вложившись в кооператив

По информации издания, сейчас материалы дела ра...

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане 2 ноября ожидается снег с ветром до 25 м/с

Новости Татарстана

день назад

Видеоаналитика против фрода: как умные камеры помогают в борьбе с потенциальными случаями мошенничества

Новости Казани

2 часа назад

В Казани 31 октября выпал снег

Новости Казани

4 часа назад

В Казани возбуждено дело за нарушение санитарных норм при разделке мяса
Автоледи пострадала в массовом ДТП на Горьковск...
Новости Казани
3 часа назад

Автоледи пострадала в массовом ДТП на Горьковском шоссе

Новости Татарстана

6 часов назад

В РТ за бездействие дисквалифицировали 6 арбитражных управляющих

Новости Татарстана

6 часов назад

Первый снег выпал в Челнах и Нижнекамске 31 октября

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане мужчина поджег себя на заседании суда в СИЗО № 5
Как использовать осенний урожай: пять оригиналь...
Интересное в Казани
4 дня назад

Как использовать осенний урожай: пять оригинальных рецептов заготовок