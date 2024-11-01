Начнется 2 ноября и будет длиться 9 дней подряд: синоптики резко изменили прогноз на начало месяца

С 2 по 10 ноября Центральную Россию, включая Москву, Санкт-Петербург, Поволжье, Казань и Нижний Новгород, ожидает резкое ухудшение погодных условий.

Синоптики предупреждают о сильных ветрах, обильных осадках и значительном понижении температуры, что сделает погоду крайне неприятной и опасной.

Центральная Россия и Москва

В Москве с 2 ноября начнутся интенсивные осадки в виде дождя и мокрого снега. Дневные температуры будут колебаться от +3C до +5C, ночные опустятся до 0C. Скорость ветра достигнет 15 м/с, что приведет к штормовым условиям. Ожидается образование гололедицы на дорогах и тротуарах, что существенно осложнит передвижение.

Санкт-Петербург

Северная столица столкнется с сильными ветрами до 18 м/с и обильными осадками. Днем температура будет держаться около +2C, ночью опускаясь до -1C. Мокрый снег и дождь приведут к образованию снежной каши на дорогах, повышая риск ДТП. Жителям рекомендуется воздержаться от длительных прогулок и быть осторожными при передвижении.

Поволжье, Казань и Нижний Новгород

В Поволжье, включая Казань и Нижний Новгород, ожидаются сильные снегопады и метели. Дневные температуры будут колебаться от 0C до -2C, ночные опустятся до -5C. Скорость ветра достигнет 15 м/с, что приведет к снежным заносам и ухудшению видимости на дорогах. Возможны перебои в работе транспорта и коммунальных служб.

Рекомендации для населения

Водителям: рекомендуется воздержаться от поездок на дальние расстояния, использовать зимние шины и соблюдать повышенную осторожность на дорогах.

Пешеходам: следует носить обувь с нескользящей подошвой, быть внимательными при переходе улиц и избегать нахождения под деревьями и слабо закрепленными конструкциями.

Всем жителям: рекомендуется следить за обновлениями прогноза погоды и предупреждениями от МЧС, а также подготовиться к возможным перебоям в электроснабжении и работе транспорта.

Будьте внимательны и осторожны в этот период, чтобы минимизировать риски и сохранить здоровье.

