Начнется 15 марта и будет продолжаться 13 дней подряд: синоптики дали необычный прогноз

Метеорологи предсказывают необычное для марта явление для жителей многих регионов России.

С 15 марта на территории Российской Федерации наступит в новый климатический период, который принесет с собой снежно-дождевые осадки, обещая изменить привычный ход весны.

Эксперты Gismeteo сообщают, что этот период затянется почти на две недели, став настоящим испытанием для городов европейской части страны, включая северную столицу Санкт-Петербург. Недавние теплые и сухие дни уступят место снегу с дождем, а затем и продолжительным дождям, которые будут сопровождать петербуржцев ежедневно.

Температурные показатели также преподнесут сюрприз: днем столбики термометров будут стремиться вверх, достигая к середине марта до +7 градусов, а затем и до +9. Однако ночные температуры близкие к нулю обеспечат условия для ночных снегопадов, создавая необычную для этого времени года картину.

Синоптики подчеркивают, что подобный снежно-дождевой период является достаточно редким для Северной столицы в это время года и проследит до 25 марта, предлагая горожанам уникальный климатический опыт. Жители могут ожидать возвращения солнечной погоды лишь к концу месяца, когда весна наконец войдет в свои права.