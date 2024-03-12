Начнется 13 марта и продолжится 13 дней: синоптики дали необычный прогноз

Согласно последним прогнозам от Gismeteo, на жителей европейской части России ожидает новый климатический период, который начнётся с 13 марта и продлится почти две недели.

Особенно это коснётся Санкт-Петербурга, где погодные условия претерпят значительные изменения, несмотря на недавнюю сухую погоду в регионе.

В ближайшие дни в Санкт-Петербурге ожидается начало снежно-дождевого периода, который будет отличаться ежедневными осадками. Сначала прогнозируется смешанный дождь со снегом, затем переходящий в более стабильные дожди. При этом дневная температура воздуха будет постепенно повышаться, достигая 7 градусов Цельсия к 14-15 марта и 9 градусов к следующему дню. Ночная температура будет колебаться около нулевой отметки, вызывая мокрые снегопады в ночные часы.

Этот период неожиданных снежно-дождевых условий продлится до 25 марта. Первые солнечные дни в регионе прогнозируются только к концу марта, ознаменовав конец этого уникального климатического явления, сообщили в PRIMPRESS.