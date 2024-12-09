«Начнется 10 декабря и будет 40 дней подряд». Синоптики дали неожиданный прогноз
PROKAZAN
С наступлением декабря погода в России преподнесёт неожиданный сюрприз. Синоптики предупреждают о значительных климатических изменениях, которые начнутся 10 декабря и продлятся более 40 дней.
Этот период станет настоящим испытанием для населения северо-западной и центральной частей страны.
Что изменится?
Согласно данным метеорологов, первым изменения почувствует Северо-Запад России. В Санкт-Петербурге уже с 10 декабря температура начнёт стремительно снижаться, возвращаясь к климатической норме. После недель без снегопадов и аномального тепла город накроют морозы и почти ежедневные снегопады.
Но с 10 декабря начнётся уникальный период, который синоптики называют «снежно-дождевым марафоном». Осадки будут идти без перерыва в течение 40 дней, чередуясь между снегом, дождём и их смешанными формами.
Погода в Санкт-Петербурге
Первая декада декабря: возвращение морозов, устойчивые снегопады.
Середина декабря: начало чередования снега и дождя.
Конец декабря — начало января: рекордное потепление с преобладанием дождей или мокрого снега.
До середины января: ни одного дня без осадков, что создаст специфическую «мокрую зиму».
Центральная Россия под дождём и снегом
Похожий сценарий ожидает и центральные регионы России. Декабрь и январь принесут практически непрерывные осадки. Метеорологи предсказывают, что центральная часть страны столкнётся с постоянной сменой погоды: снегопады будут сопровождаться оттепелями, а дожди сменятся заморозками.
Чем это грозит?
Такой длительный период осадков может привести к:
- Ухудшению дорожных условий. Гололёд, мокрый снег и дождь повысят риски на дорогах.
- Сложностям для коммунальных служб. Снежные и ледяные осадки увеличат нагрузку на системы уборки улиц и водоотведения.
- Переменчивому самочувствию. Жители могут испытывать дискомфорт из-за резких температурных перепадов.
Как подготовиться?
Эксперты советуют:
- Одежда и обувь. Используйте водонепроницаемую обувь и одежду, чтобы оставаться сухими.
- Автомобилистам. Проверьте состояние шин и запаситесь антиобледенителями для стекол.
- Здоровье. Укрепляйте иммунитет, так как сырая погода повышает риск простудных заболеваний.
- Коммунальные вопросы. Регулярно очищайте крыши и дворы от снега и наледи, чтобы избежать заторов и аварийных ситуаций.
Предстоящая «мокрая зима» станет настоящим испытанием для жителей северо-западной и центральной России. 40 дней непрерывных осадков с чередованием снега и дождя потребуют не только терпения, но и готовности к быстро меняющимся условиям.
Погода, как никогда, напоминает о необходимости гибкости и умения адаптироваться к переменам, чтобы встретить 2025 год с теплом и комфортом, даже если за окном будут царить капризы природы.
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