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«Начнется 1 сентября и будет 13 дней подряд». Синоптики поделились неожиданным прогнозом

Август и сентябрь 2023 года обещают быть непред...

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Август и сентябрь 2023 года обещают быть непредсказуемыми в плане погодных условий по всей России. Синоптики прогнозируют, что различные атмосферные явления, такие как циклоны и антициклоны, сильно повлияют на погоду в разных регионах.

  • Жара и дожди на Дальнем Востоке

На юге Дальнего Востока, включая Владивосток, последние дни августа ожидаются очень теплые. Температура может достигать +30C, а с учетом высокой влажности ощущаться как 33-35C. Этот период станет испытанием для местных жителей, особенно для тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако эта жара будет недолгой; к началу сентября регион накроют продолжительные осадки, повышая риск подтоплений.

  • Кратковременная жара в Сибири

В Новосибирске начало сентября также принесет повышение температуры до +30C, но этот период будет кратковременным. За ним последуют проливные дожди, которые продолжатся на протяжении недели, что может спровоцировать рост простудных заболеваний.

  • Неожиданное похолодание в центре страны

В регионе, включая Москву, начало сентября может стать самым холодным за последние 25 лет с температурой до +14C. Однако вскоре ожидается резкое потепление до +28C, что нехарактерно для этого времени года и может повлиять на состояние людей с хроническими заболеваниями.

  • Умеренно теплая погода в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге сентябрь будет умеренно теплым с температурами от +15C до +20C. В течение месяца ожидаются частые дожди, что требует подготовки к прохладному и влажному времени.

  • Переменчивый климат на Урале

На Урале, особенно в Екатеринбурге, сентябрь принесет дожди и возможно даже первые заморозки к концу месяца. Перепады температур от +10C до +18C могут негативно сказаться на урожае.

  • Осеннее охлаждение на Юге России

В Краснодаре начало осени будет теплым с температурами около +25C — +30C, но к концу месяца станет заметно прохладнее, с температурами опускающимися до +18C — +22C. Возможны штормы, особенно опасные для туристов на побережье Черного моря.

  • Холодная погода в Архангельске

Жители Архангельска должны готовиться к резкому похолоданию, с дневными температурами от +5C до +12C и вероятностью ночных заморозков.

Предстоящие месяцы обещают быть полными перемен в погодных условиях по всей России, что требует внимательности и подготовки к резким изменениям погоды.

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