«Начнется 1 сентября и будет 13 дней подряд»: Синоптики дали неожиданный прогноз

В конце лета и начале осени 2024 года, жители России столкнутся с широким спектром погодных условий, обусловленных динамикой атмосферных фронтов, включая циклоны и антициклоны, которые принесут значительные колебания температур и осадков.

Региональные погодные изменения

Дальний Восток

Ожидается, что конец августа принесет сильную жару в южные районы Дальнего Востока, в том числе в Владивосток, с температурами до +30C и выше. Высокая влажность усилит ощущение жары до 33-35C. Этот период будет кратким, с началом сентября регион накроют длительные дожди, повышая риски затопления.

Сибирь

В Новосибирске начало сентября также будет жарким, до +30C, после чего последуют обильные осадки, увеличивающие вероятность простудных заболеваний.

Центральная Россия

В Москве и окрестностях начало сентября ожидается холодным, с температурой около +14C, что станет самым холодным периодом за последние десятилетия. Однако температура быстро поднимется до +28C.

Северо-Запад

Санкт-Петербург встретит сентябрь умеренно теплым, с температурами от +15C до +20C, частыми дождями и пасмурной погодой.

Урал

В Екатеринбурге температура будет колебаться между +10C и +18C. С началом месяца ожидаются дожди, к концу месяца возможны первые заморозки.

Юг России

Краснодарский край сохранит теплую погоду до +30C в начале сентября, с последующим похолоданием до +22C и усилением ветров.

Северная Россия

В Архангельске будет холодно, с дневной температурой от +5C до +12C и ночными заморозками.

Влияние глобальных факторов

Глобальное потепление, вулканическая активность и изменения в солнечной активности могут внести коррективы в эти прогнозы, влияя на общую погодную картину.

Советы жителям

Рекомендуется следить за обновлениями погоды, быть готовым к внезапным погодным изменениям и предпринимать меры для минимизации их воздействия на повседневную жизнь.