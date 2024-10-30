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Начнется 1 ноября и будет продолжаться 9 дней подряд: синоптики резко изменили прогноз на начало месяца

Метеорологи предупреждают: начало ноября принес...

64.mchs.gov.ru

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Метеорологи предупреждают: начало ноября принесет России резкое похолодание и серьезное ухудшение погодных условий.

На крупные города страны, такие как Москва, Казань и Санкт-Петербург, обрушатся снегопады, ледяные дожди и сильные ветры, которые потребуют повышенной бдительности от жителей. Уже с первого ноября ожидается значительное ухудшение погоды, которое затянется на более чем неделю.

Москва: ледяной ветер и снег с дождем

С 1 ноября Москву накроют снежные и дождевые осадки при холодных порывах ветра до 10-11 метров в секунду. Дневные температуры будут колебаться от +6 до 0, а ночью могут опускаться до -1. Такие условия способны вызвать обледенение дорог, затруднив передвижение транспорта и пешеходов. Погодные капризы продержатся до выходных, оставив после себя снежный покров.

Казань: усиленный ветер и снегопады с дождями

Казань столкнется с особенно сложными условиями в начале ноября: здесь ожидаются порывы ветра до 14 м/с, которые принесут интенсивные снегопады и дожди. В течение недели выпадет около 22 мм осадков, а дневная температура будет варьироваться от +3 до -3 градусов, с ночными заморозками до -4. В первую неделю ноября в Казани появится снежный покров, а ночные заморозки создадут ощущение зимних морозов.

Санкт-Петербург: мощные осадки и штормовой ветер

Северная столица тоже ощутит ноябрьские перемены. Уже 1 ноября в городе пройдут интенсивные снегопады с осадками до 10,4 мм за сутки, а штормовой ветер до 16 м/с добавит холода. Днем температура будет от +8 до +2, ночью заморозки до 0 спровоцируют ледяные покрытия на дорогах и тротуарах.

Штормовое предупреждение для первых дней ноября

Специалисты объявили штормовое предупреждение для крупных городов на первые девять дней ноября. Жителям рекомендуется быть готовыми к сильным осадкам и порывам ветра.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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