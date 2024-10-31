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Начнется 1 ноября и будет длиться 9 дней подряд: синоптики резко изменили прогноз на начало месяца

Метеорологи предупреждают о резком похолодании ...

kubnews.ru

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Метеорологи предупреждают о резком похолодании и серьезном ухудшении погодных условий в России с начала ноября.

В крупнейших городах страны — Москве, Казани и Санкт-Петербурге — уже с первых дней ноября ожидаются обильные снегопады, ледяные дожди и сильные порывы ветра. Штормовое предупреждение выдано на девять дней, что требует особой внимательности от жителей.

Москва: ледяной ветер и дождь со снегом

Жителей столицы ждет настоящее испытание на прочность. С первых дней ноября Москву накроют смешанные осадки в виде снега и дождя, сопровождаемые холодным ветром до 10-11 метров в секунду. Дневная температура будет колебаться от +6 до 0 градусов, а ночью возможно понижение до -1, что создаст условия для образования наледи.

Синоптики предупреждают: такая погода осложнит передвижение по городу как для водителей, так и для пешеходов. Водителям советуют подготовить автомобили к зимнему сезону, а пешеходам — выбирать обувь с нескользящей подошвой. Погодные сюрпризы продлятся до выходных, оставив снежный покров на московских улицах.

Казань: сильные ветра и снегопады

В начале ноября Казань также столкнется с непростой погодой. Ветер, достигающий порывов до 14 м/с, принесет в город осадки в виде снега и дождя. За неделю выпадет около 22 мм осадков, и температура днем будет колебаться от +3 до -3 градусов, с ночными заморозками до -4. Эти условия создадут зимнее настроение и добавят снег на дороги и тротуары.

Местные службы уже предупредили, что ожидается усложнение движения, а на дорогах появится ледяная корка. Жителям города рекомендуется соблюдать осторожность, особенно по утрам, когда температурные скачки могут привести к обледенению поверхности.

Санкт-Петербург: штормовой ветер и мокрый снег

Северная столица также почувствует влияние ноябрьского фронта. Уже с 1 ноября в Санкт-Петербурге ожидаются мощные снегопады с осадками до 10,4 мм в сутки, а штормовой ветер до 16 м/с добавит холодной сырости и усложнит передвижение по городу. Днем температура будет от +8 до +2 градусов, а ночью возможны заморозки до 0, что вызовет образование ледяных покрытий.

Жителям города рекомендуется быть внимательными на дорогах, особенно в условиях штормового ветра и ледяного дождя, который может создавать обледенение на тротуарах.

Штормовое предупреждение: рекомендации для жителей

На первые девять дней ноября объявлено штормовое предупреждение, особенно в крупных городах. Метеорологи рекомендуют жителям быть готовыми к ухудшению погоды: с сильными осадками, снегом и порывами ветра. Горожанам советуют соблюдать осторожность на улице, избегать длинных пеших прогулок по обледеневшим поверхностям и внимательно следить за новостями, чтобы быть в курсе обновлений прогноза.

Подготовка к зиме: меры предосторожности

С учетом прогнозов, в ближайшие дни будет важно принять меры для безопасного передвижения. Водителям настоятельно рекомендуется переобуть свои автомобили на зимние шины, а пешеходам — выбрать обувь с хорошей подошвой, чтобы избежать падений. В условиях усиленных осадков и ветра также не помешает иметь при себе защиту от дождя и снега.

Эти погодные перемены напоминают о том, как изменчива природа. Ноябрь только начался, но погода уже диктует свои правила, и жителям крупных городов России придется готовиться к зиме раньше, чем они ожидали.

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