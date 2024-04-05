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«Начислят вместе с выплатой в апреле». Всех, кто получает пенсию или соцвыплаты, ждет сюрприз

«Начислят вместе с выплатой в апреле». Всех, кто получает пенсию или соцвыплаты, ждет сюрприз

nerulife.ru

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В апреле этого года пенсионеры и лица, получающие социальные выплаты в России, столкнутся с приятным нововведением: к их стандартным выплатам добавится дополнительный финансовый бонус.

Эксперт по пенсионному обеспечению Сергей Власов поделился, что данный бонус будет доступен на всей территории страны и его получение будет связано с новыми условиями банковских переводов.

Получение дополнительных средств потребует от граждан активного шага: необходимо будет оформить новую банковскую карту и настроить на нее переводы пенсионных или социальных выплат. После первого такого зачисления на счет, банк автоматически добавит бонус в виде денежной суммы.

Интересно, что если ранее подобные стимулы касались исключительно пенсионеров, то теперь они распространяются на широкую категорию получателей социальных выплат, включая семьи с детьми. Например, известный банк обещает одноразово начислить 2 000 рублей тем, кто переведет свои выплаты на новую карту, выданную этим финансовым учреждением.

Эта дополнительная выплата будет осуществлена в апреле и придет вместе с обычной пенсией или социальной выплатой, что без сомнения порадует многих граждан, особенно тех, кто уже воспользовался нововведением в марте.

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