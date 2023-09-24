Новости России
· Алина Алмакаева

Начислят пени по 9,5%: жильцов квартир поставили перед фактом уже с 1 октября 2023 года

Начислят пени по 9,5%: жильцов квартир поставили перед фактом уже с 1 октября 2023 года

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Глава комитета Госдумы по жилищным вопросам, Сергей Пахомов, выступил с предложением по стабилизации ставки пени по ЖКХ на уровне 9,5%. Ранее, ставку установило правительство и активно применяло до 2023 года.

Предложение Пахомова заключается в закреплении уровня 9,5% при начислении штрафов за задержку оплаты коммунальных услуг не только в настоящем году, но также и в 2024 году. Эту идею глава комитета выразил в своем обращении к вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Важно отметить, что недавно Центральный банк Российской Федерации установил ключевую ставку на уровне 13%, которая оказывает влияние на размер пени.

Решением правительства было установлено сохранение ставки пени на уровне 9,5% до конца текущего года для предотвращения резких изменений в начислениях и предупреждения увеличения долгов граждан.

Глава комитета Сергей Пахомов обратился к правительству с инициативой сохранить ставку пени на уровне 9,5% и в следующем году с целью снижения социального напряжения.

Таким образом, с 1 октября должники ЖКХ должны быть готовы к повышенным суммам оплаты за коммунальные услуги.

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