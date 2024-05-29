Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

Начиная с 1 июня новая льгота вводится для каждого российского пенсионера

В нескольких регионах России стартовала пилотная программа, предоставляющая пенсионерам возможность бесплатного проезда в общественном транспорте.

Подписаться в Telegram

В нескольких регионах России стартовала пилотная программа, предоставляющая пенсионерам возможность бесплатного проезда в общественном транспорте. Проект, разработанный при активном участии молодежных организаций, получил одобрение местных властей и уже вызвал положительный отклик у целевой аудитории.

Для участия в программе пенсионерам необходимо получить специальную транспортную карту, предъявив паспорт или пенсионное удостоверение. Выдача карт начнется в конце апреля, что позволит будущим пользователям ознакомиться с условиями акции и спланировать свои поездки. С начала мая по начало июня карта обеспечит десять бесплатных поездок на городских маршрутах автобусов, троллейбусов и трамваев.

В рамках проекта реализуется и дополнительная инициатива, предоставляющая пенсионерам бесплатный проезд до садовых участков, что, несомненно, будет способствовать популяризации активного образа жизни и даст возможность пожилым людям больше времени проводить на свежем воздухе.

Подробную информацию об условиях программы и порядке получения транспортных карт можно получить в органах социальной защиты по месту жительства.

Новая инициатива призвана сделать жизнь пенсионеров комфортнее, повысить их мобильность и социальную активность. Подобные проекты, несомненно, улучшают качество жизни пожилых людей, предоставляя им свободу передвижения и расширяя возможности для участия в общественной жизни.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Сергей Лазарев посетил Казань с детьми в выходные

Интересное в Казани

10 часов назад

Топ блюд для пикника: что приготовить на открытом огне, кроме шашлыка

чем мыть после обработки от насекомых

Новости Татарстана

день назад

Татарстанский завод «Белый Кремль» объяснил «червей» в пиве естественным осадком

Лонгриды

день назад

«Казань стала центром притяжения искусства»: как в городе прошёл фестиваль НУР

ремонт квартир стоимость екатеринбург в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске 27 мая в ДТП погиб 53-летний водитель Audi

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается жара до 26 градусов

Новости Татарстана

день назад

На казанских блогеров Аделину и Алину 27 мая написали заявление в полицию

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 29 мая ожидаются грозы, ветер до 20 м/с и град
Новости Казани
7 часов назад

Казанцев попросили придумать имя новорожденной зебры в зоопарке до 31 мая

Казанцев попросили придумать имя новорожденной зебры в зоопарке до 31 мая

Новости Казани

6 часов назад

2 кинолога спасли жизнь новорожденной, доставив беременную в роддом в Казани

Новости Татарстана

12 часов назад

Летний Open Space Market объявил программу маркета

Новости Казани

7 часов назад

В Казани отремонтируют 20 км сетей водоснабжения

Новости Казани

10 часов назад

Беременная женщина на Mazda пострадала в массовом ДТП в Казани
Из-за повреждения сети в Казани 29 мая изменили движение 4 троллейбусов
Новости Казани
8 часов назад

Из-за повреждения сети в Казани 29 мая изменили движение 4 троллейбусов

Новости Татарстана

11 часов назад

Штормовое предупреждение: ливень, град и ветер до 24 м/с идут на Татарстан

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане майские заморозки нанесли посевам ущерб на 113 млн рублей

Новости Татарстана

13 часов назад

Татарстанстат: врачи в Татарстане получают в среднем 101,7 тысяч рублей
Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше