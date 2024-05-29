Начиная с 1 июня новая льгота вводится для каждого российского пенсионера

В нескольких регионах России стартовала пилотная программа, предоставляющая пенсионерам возможность бесплатного проезда в общественном транспорте. Проект, разработанный при активном участии молодежных организаций, получил одобрение местных властей и уже вызвал положительный отклик у целевой аудитории.

Для участия в программе пенсионерам необходимо получить специальную транспортную карту, предъявив паспорт или пенсионное удостоверение. Выдача карт начнется в конце апреля, что позволит будущим пользователям ознакомиться с условиями акции и спланировать свои поездки. С начала мая по начало июня карта обеспечит десять бесплатных поездок на городских маршрутах автобусов, троллейбусов и трамваев.

В рамках проекта реализуется и дополнительная инициатива, предоставляющая пенсионерам бесплатный проезд до садовых участков, что, несомненно, будет способствовать популяризации активного образа жизни и даст возможность пожилым людям больше времени проводить на свежем воздухе.

Подробную информацию об условиях программы и порядке получения транспортных карт можно получить в органах социальной защиты по месту жительства.

Новая инициатива призвана сделать жизнь пенсионеров комфортнее, повысить их мобильность и социальную активность. Подобные проекты, несомненно, улучшают качество жизни пожилых людей, предоставляя им свободу передвижения и расширяя возможности для участия в общественной жизни.