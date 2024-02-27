Начало весны будет аномальным: синоптики рассказали, к чему готовиться уже с 1 марта

По прогнозам российских метеорологов, приход весны в марте принесет впечатляющие природные явления. В первый месяц весны россияне будут удивлены экстремальными погодными условиями.

Согласно прогнозам, в большинстве регионов страны ожидается прохладная и затяжная весна, близкая к зимней. В центральной части страны в первой половине марта ожидается понижение температуры до минус 10, а на севере - морозы до минус 30 градусов, но на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале ожидается сильный снег, хотя морозов в регионах на этих территориях уже не будет.

Главный синоптик России Евгений Тишковец подчеркнул, что с метеорологической точки зрения зима в марте 2024 года продолжится. По его словам, арктическая воздушная масса нарушит нормальный климатический баланс, вызвав сильные холода, и весна наступит гораздо позже, чем обычно.

Вместе с тем, Гидрометцентр России прогнозирует, что во второй половине марта в центральные регионы страны вернутся снегопады и сильные ветры, а прохладная погода будет держаться вплоть до мая 2024 года.