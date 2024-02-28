Начало весны будет аномальным: синоптики рассказали, к чему готовиться начиная с 1 марта

Граждан Российской Федерации предупреждают, что после колоссальных снегопадов и морозов зимой 2024 года погода не перестанет удивлять жителей страны своими непредсказуемыми перепадами весной.

Согласно прогнозу синоптиков, грядущая весна будет характеризоваться аномальными климатическими условиями.

В большем количестве регионов Российской Федерации предстоящий сезон будет прохладным: жителей Центральной России ожидает долгая холодная весна, больше похожая на зиму. В первой половине марта в центре страны столбики термометров будут демонстрировать в среднем минус 10 градусов.

В северной части страны морозы будут злее: по прогнозу, температура воздуха в первый весенний месяц опустится до минус 30 градусов. Однако жителям Дальнего Востока, Урала и Сибири повезло больше, так как в регионах этих частей страны холодов больше не прогнозируется, однако есть вероятность наступления сильных снегопадов.

Холодная весна будет продолжаться вплоть до наступления мая, а сильные ветры и снегопады будут продолжать бушевать в центральных регионах Российской Федерации, заявил синоптик Евгений Тишковец.